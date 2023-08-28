Fundos Imobiliários: 8 coisas que você precisa saber antes de investir

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Fuja dos rankings de valorização ou dividendos

Evite os rankings, seja de maior valorização, seja de maior pagamento de dividendos. Jamais compre um FII porque foi o que mais valorizou ou o que mais pagou dividendos em 12 meses. No primeiro caso, você comprará os ativos mais caros; diferentemente dos fundos de investimentos comuns, aqui não há expertise do gestor fazendo a diferença na rentabilidade. Logo, o que mais subiu é o mais caro. No segundo caso, o dividendo passado pode não ser garantia do dividendo futuro, o que vamos explorar com maiores detalhes no próximo tópico.

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Fique de olho na saúde financeira do FII

Verifique a saúde financeira do fundo, se os dividendos distribuídos foram compatíveis com a sua receita. Recentemente, a gestora Squadra alertou para o fato de que muitos fundos estão funcionando de forma similar a uma pirâmide, fazendo ofertas e captando dinheiro novo para pagar altos dividendos, ou seja uma situação insustentável.

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Leia os relatórios gerenciais

Sites como fundsexplorer e statusinvest organizam para você toda a documentação emitida pelo fundo e ali você poderá ter informações importantes sobre os ativos que compõem o seu portólio, as receitas, despesas, dívidas e dividendos distribuídos.

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Atenção para as dívidas!

Muitas gestoras tomam dívidas para comprar ativos, contando com uma emissão de novas cotas no futuro para pagá-las. No entanto, uma piora do mercado como vivenciamos em 2021 e 2022 pode colocar tudo a perder, com essa dívida saindo do controle e afetando o pagamento de dividendos.

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Entenda a diferença entre os tipos de fundos

Entenda que fundos de CRIs (dívida imobiliária) possuem dinâmica muito diferente de fundos de tijolos (imóveis). Os primeiros não passam de fundos de renda fixa, atrelados a um indexador, em geral IPCA ou CDI, que distribuem os juros desses títulos todos os meses, ou seja, não haverá valorização dos ativos nesse caso. No entanto, os dividendos mensais são mais estáveis e maiores. Já os fundos de tijolos pagam dividendos menores, mas contam com o potencial de valorização dos ativos que compõem o fundo, que tendem a acompanhar o desempenho do mercado imobiliário a longo prazo.

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Esteja atento ao ciclo da taxa Selic

Todo ativo de renda variável ou mesmo título longo de renda fixa está sujeito à marcação a mercado, ou seja, sua cota reflete aquilo que o mercado entende que ela vale todos os dias; e o mercado não perdoa. Quando a taxa de juros sobe, o valor da cota se desvaloriza e vice-versa. Logo, tivemos um período ruim para os FIIs nos últimos anos, devido à alta da taxa Selic. Com o início de sua queda, agora, esperamos dias melhores pela frente.

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Riscos de um investimento de renda variável

Fundos Imobiliários são renda variável, esteja ciente que há riscos que precisam ser entendidos e monitorados no produto. Você pode perder dinheiro mesmo no longo prazo, caso invista em fundos problemáticos. Desconfie sempre de fundos que entreguem retornos anormais.

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Diversifique!