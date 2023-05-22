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Carteira de investimentos

Renda fixa, ações, fundos: qual a melhor aplicação do momento?

Mesmo agora, quando a renda fixa reina soberana na maioria das carteiras, é preciso analisar as decisões que são relevantes para cada investidor, dependendo dos seus objetivos e da sua demanda por liquidez

Públicado em 

22 mai 2023 às 08:52
Andre Motta

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Andre Motta

No nosso dia a dia, nos deparamos, com frequência, com frases do tipo: "Eu quero o que vai render mais!" Na época de juros baixos, quando a Selic estava abaixo dos 6% e por boa parte do tempo abaixo da inflação, a grande maioria corria das aplicações mais seguras pelo baixo retorno oferecido naquele momento.
Até mesmo produtos intermediários, como os fundos multimercados, eram sumariamente descartados. Criou-se um apetite ao risco inadequado pela maior parte dos investidores. Com a virada do mercado —  que aconteceu de meados de 2021 para cá —, aprendeu-se, de forma amarga, que tomar risco pode ser pior do que aceitar um baixo retorno nas aplicações mais seguras.
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O ideal sempre é a diversificação na hora de investir, respeitando o perfil do cliente Crédito: Pexels
Hoje, temos o tesouro Selic, os fundos de renda fixa e os títulos bancários (CDBs, LCIs e LCAs) oferecendo retornos superiores a 1% a.m. em muitos casos, o que deixa a maioria satisfeita. Porém muitos ainda entendem ser possível obter ganhos muito superiores e sem volatilidade nos investimentos, o que é um equívoco.
A melhor aplicação financeira do momento não é universal. Não existe um investimento, seja ele qual for, que será o mais adequado para todo mundo. Cada pessoa tem a sua melhor aplicação do momento, pois ela tem de respeitar fatores como liquidez, tolerância à volatilidade e potencial de retorno.
Alguém que tenha uma determinada quantia reservada para viajar, trocar o carro ou o apartamento num prazo de tempo de alguns meses não pode se aventurar em aplicações de renda variável; deve buscar o porto seguro da renda fixa. Já um jovem poupando para aposentadoria pode, sim, concentrar mais seu portfólio em renda variável com foco em dividendos, através dos fundos imobiliários e de ações de companhias sólidas e com boas perspectivas de crescimento de lucros. Logo, sempre é fundamental se estudar caso a caso.

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A ansiedade do investidor chegou à renda fixa

Outro ponto relevante é ter um planejamento. Saber onde se quer chegar é muito importante, para que se possa medir o desempenho durante a jornada: qual quantia se deseja acumular? Em quanto tempo? Quanto é possível poupar mensalmente para fazer o bolo crescer mais rápido?
Sem esse direcionamento, ficará sempre um sentimento de frustração, principalmente nos tempos de bonança, pois sempre se poderia ter concentrado as aplicações no que foi o melhor no passado recente. A questão é: hoje, o passado é sabido; há 2 anos, ele era futuro e não havia como ter certeza de que tudo aconteceria como aconteceu.
Mesmo em tempos em que a renda fixa reina soberana na maioria das carteiras, temos decisões que são relevantes para cada investidor, dependendo dos seus objetivos e sua demanda por liquidez: 
  • Aplicar em títulos pós-fixados (que acompanham a taxa Selic), prefixados ou indexados à inflação?  
  • Aplicar os recursos com carência (prazo para se poder resgatar a aplicação) de 6 meses, 1 ano, 2 anos ou até mais? 
  • Em geral, quanto maior o prazo de carência, maior a taxa de juros; 
  • Aplicar em títulos diretamente ou em fundos? Fundo de previdência pode ser o mais interessante? 
  • Aplicar em títulos públicos ou em títulos de crédito privado? 
  • Aplicar em produtos sujeitos à marcação a mercado, que apresentam volatilidade e até mesmo retorno negativo em certos momentos, ou produtos marcados na curva, em que o saldo cresce uniformemente de acordo com a taxa contratada?

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O que o investidor arrojado deve fazer em tempos de juros altos?

Citei aqui apenas algumas questões que são relevantes para uma decisão acertada em aplicações de renda fixa, para as quais seu gerente e banco ou assessor de investimentos deve estar atento e oferecendo a melhor orientação. Olhar apenas o retorno dos últimos 12 meses ou uma taxa alta do CDI, como é normal na maioria dos casos, é um erro grande ao se decidir por uma aplicação, assim como concentrar em poucos produtos todo o valor investido. O ideal sempre é a diversificação, respeitando o perfil do cliente.
Assim, a resposta para o título desta coluna será sempre um: depende. Vamos estudar o seu perfil e ver a melhor carteira diversificada para o momento, que poderá ter renda fixa, ações, fundos, algum produto dolarizado, sem a pretensão de prever o futuro com apostas altas em cenários que podem não se confirmar.

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Andre Motta

Formado em engenharia civil pela Ufes, pós-graduado em Finanças pelo IBMEC-MG e com mestrado em Administração pela Fucape, geriu o clube de investimentos Investvix entre 2011 e 2015. É assessor de Investimentos na Valor Investimentos desde 2016

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