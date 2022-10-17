A ansiedade do investidor chegou à renda fixa

Desde o meu início no mercado financeiro (há 15 anos), percebi como o perfil emocional dos investidores interferiam em suas tomadas de decisões nos investimentos e como isso atrapalhava a conquista dos bons resultados. Até então, era muito comum perceber isso em investidores que:

ficavam ansiosos com a queda nos preços das ações e vendiam suas posições sem avaliar racionalmente a situação;



ou ficavam ansiosos com a alta nos preços das ações e compravam sem avaliar racionalmente a situação.



No primeiro caso, o receio de possível perda de dinheiro que se realizou pela venda sem critério de suas ações. Já no segundo, por medo de ficarem “fora da festa” e não ganhar dinheiro como os outros investidores participantes do mercado.

No mercado imobiliário, por exemplo, ocorre algo similar. Nos últimos dois anos (2020-2021) observamos uma valorização expressiva no valor dos imóveis. O que aconteceu? Depois de a valorização ocorrer, percebe-se o movimento de muitas pessoas correndo atrás para comprar imóveis.

No entanto, será que a valorização verificada nos últimos dois anos vai continuar? Tendo a acreditar que tudo volta para a média, mas saberemos apenas no futuro.

No mercado financeiro, nos últimos meses de 2022, temos observado um fenômeno pouco comum no Brasil: o IPCA — nosso índice oficial da inflação — registrou deflação. Isto é, estamos passando por um período em que os preços estão caindo. Especialmente nos meses de julho, agosto e setembro.

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A consequência disso nos investimentos é o fato de que aqueles ativos que têm a sua remuneração atrelada ao IPCA registraram rentabilidade baixa nesses três meses citados, fazendo com que muitos investidores questionem e se movimentem para fugir desse tipo de ativo.

Importante ressaltar que o “charme” desse tipo de investimento é justamente o fato de ele garantir juro real ao investidor, ou seja, conferir a ele uma rentabilidade sempre superior à inflação no período em que durar o investimento.

Por fim, entendo ser importante que o investidor primeiramente entenda o que está fazendo e por que está fazendo ao tomar decisões importantes em seu portfólio. Antecipar as oscilações de preço é improvável, e perpetuar a rentabilidade passada será um erro na grande maioria das vezes.