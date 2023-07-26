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Mercado imobiliário

O que você deve saber antes de investir em fundos imobiliários

Analista financeiro elenca os principais cuidados que você deve ter antes de adotar esse tipo de investimento

Publicado em 26 de Julho de 2023 às 11:38

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

26 jul 2023 às 11:38
Imagem Edicase Brasil
Fundo imobiliário é uma boa opção de investimento, mas requer cuidados Crédito: Golden Dayz | Shutterstock
Os fundos imobiliários (FIIS) são uma boa opção para investir em imóveis e obter rentabilidade. Isso porque eles detêm uma forma simples e fácil no processo, principalmente quando realizados por um administrador dos fundos. No entanto, assim como qualquer investimento, o método também possui riscos e requer cuidados para evitar perder dinheiro.

Considerando isso, o analista financeiro Valtair Justino lista os principais riscos associados aos Fundos de Imobiliários aos quais você deve estar atento. Veja!

01

Risco de mercado

Este é o risco de que os preços e as taxas dos ativos do fundo variem. Isso pode ser causado por mudanças na economia , como variações na taxa de juros, ou no setor imobiliário, como aumento ou diminuição da demanda por locação ou venda de imóveis.

02

Risco de liquidez

Alguns FIIs podem ter baixa liquidez, ou seja, não há muitas pessoas comprando ou vendendo as cotas desses fundos. Isso pode dificultar a venda das suas cotas quando você quiser ou precisar.

03

Risco de inadimplência

Este é o risco de que os inquilinos dos imóveis do fundo não paguem os aluguéis. Isso afeta diretamente a renda do fundo e, consequentemente, o rendimento distribuído aos cotistas.

04

Risco de concentração

Alguns fundos possuem poucos imóveis e/ou estão concentrados em uma região geográfica ou segmento de mercado. Essa falta de diversificação aumenta a exposição a eventos negativos que podem afetar esses imóveis, região ou segmento.

05

Risco de gestão

O desempenho do fundo depende da capacidade dos gestores de escolher bons ativos e negociar boas condições de locação e venda. Um mau gerenciamento pode resultar em baixo rendimento ou mesmo prejuízo.

Dicas para investir no Fundo Imobiliário

Imagem Edicase Brasil
Falta de diversificação nos investimentos aumenta os riscos dos negócios Crédito: Wasan Tita | Shutterstock
De acordo com Valtair Justino, a primeira coisa a se fazer é consultar um especialista. “Se você não se sentir confortável para escolher os fundos por conta própria, consulte um assessor de investimentos ou especialista”, explica. Além disso, diversifique os seus investimentos. Não coloque todo o seu dinheiro em um único fundo.
Procure também pesquisar melhor sobre o FII. Saiba quem é o gestor, quais são os ativos, as taxas e as dívidas. Outro passo importante: acompanhe o mercado imobiliário e saiba todas as notícias que podem afetar o setor. No fim, esteja preparado para a volatilidade, tal como as ações e o preço das cotas dos FIIs que pode variar.
Por Henrique Souza

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