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Economia

Spread bancário: entenda o que é e como ele afeta o seu bolso

Saiba o que esse termo significa e entenda como ele pode impactar nas suas finanças pessoais

Públicado em 

29 ago 2023 às 09:54
Isis Parteli

Colunista

Isis Parteli

O conceito de spread pode parecer complicado, mas é um termo aplicável a qualquer negócio e representa a diferença entre o preço de comprar e o preço de venda de um produto.
Isso é necessário para que qualquer empresa prospere: o valor das mercadorias vendidas deve ser suficiente para manter toda a estrutura, como o pagamento de funcionários, despesas fixas e variáveis — como aluguel, contas básicas e manutenção — e, claro, ainda obter o seu lucro. Para isso, é preciso vender as mercadorias ao consumidor por um preço mais caro do que foi pago ao fornecedor.
FGTS, financiamento, casa própria, contas
Spread bancário afeta a economia do país e as finanças pessoais Crédito: Shutterstock
No caso dos bancos, não é diferente. Em resumo, o spread bancário é a diferença entre os juros que os bancos pagam aos seus clientes que investem dinheiro e os juros cobrados dos clientes que precisam de empréstimos.
Veja um exemplo: imagine que você aplicou R$ 1.000 no banco e a rentabilidade é de 9% de juros sobre esse valor, ou seja, um ganho de R$ 90 por ano. Por outro lado, o banco oferece empréstimo com juros de 30% ao ano, ou seja, se você precisar de R$ 1.000 para comprar um carro, o banco vai cobrar de você R$ 300 ao ano em juros.
A diferença entre os juros que o banco remunera nas aplicações financeiras (9% no exemplo acima) e os juros cobrados nos empréstimos (30%) representa o spread bancário (21%).
Em geral, o spread bancário é usado para cobrir custos com despesas administrativas e de pessoal, impostos e inadimplência, que é quando o cliente não paga o banco. Já o lucro é o que sobra após todos esses custos serem cobertos. 
Principais fatores que determinam o spread bancário:
  • Taxa básica de juros: Esse é o principal instrumento de política monetária do Banco Central e define o preço do dinheiro. Quando a taxa básica de juros é alta, os bancos precisam cobrar juros mais altos nos empréstimos para compensar o custo de captação de recursos.
  • Risco de crédito: Os bancos também cobram juros mais altos nos empréstimos para clientes com maior risco de inadimplência. Isso inclui clientes com histórico de crédito ruim ou clientes que solicitam empréstimos com garantias insuficientes.
  • Concorrência: Esse é um fator que também pode afetar o spread bancário, pois, em um mercado competitivo, os bancos precisam oferecer taxas mais baixas para atrair clientes.

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Impacto do spread bancário nas finanças pessoais:
Quando os juros são altos, fica mais caro para as pessoas comprarem casas, carros e outros bens de consumo. Isso gera impacto direto e significativo na vida de quem precisa de empréstimos, podendo dificultar a quitação da dívida e aumentar o custo de vida do cidadão.
Para reduzir o impacto do spread bancário nas suas finanças pessoais você pode adotar algumas ações:
  • Compare as taxas de juros oferecidas por diferentes bancos, antes de solicitar um empréstimo. Pode haver uma diferença significativa nas taxas de juros de um banco para outro.
  • Considere outras opções de financiamento, como financiamentos com garantia de imóvel ou de automóvel. Essas opções podem oferecer taxas de juros mais baixas do que empréstimos bancários tradicionais.
  • Construa sua reserva de emergência: Se você conseguir acumular dinheiro para constituir sua reserva de emergência, você reduz a chance de precisar de empréstimos, principalmente nos casos de imprevistos.
Entendendo um pouco mais sobre os conceitos do mercado, você consegue tomar decisões financeiras mais conscientes e utilizar o crédito de forma planejada.

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Isis Parteli

Formada em Ciências Contábeis pela Ufes, com MBA em Controladoria e Finanças e certificações em metodologias ágeis e métricas de produtos. Atua há mais de 18 anos no setor bancário, com experiência em gestão de produtos e projetos. Atualmente, lidera a área de Inovação em Meios de Pagamento e Investimentos do Banestes

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