Drex: conheça os benefícios da moeda digital brasileira

Essa moeda funcionará como uma versão virtual das cédulas físicas e, na prática, é uma nova forma de representação da nossa moeda, tendo paridade com o real, ou seja, cada R$ 1 equivalerá a 1 Drex. As regras e fundamentos para manter a estabilidade do real serão mantidas, uma vez que ele será emitido e ficará sob custódia do Banco Central.

Isolate of Golden coins dropping and flying to smartphone for money transfer and internet mobile banking or electronic transaction concept by 3d render illustration. Crédito: Freepik

A moeda digital brasileira utilizará a tecnologia blockchain , entretanto, apesar disso, não é considerado uma criptomoeda , uma vez que a regulamentação e o controle sobre o Drex ficarão totalmente sob responsabilidade do BCB, enquanto as criptomoedas têm uma gestão descentralizada.

A distribuição da moeda para o público será intermediada pelos bancos e um dos principais objetivos do Drex é democratizar o acesso a produtos financeiros, melhorando a eficiência dos pagamentos e barateando os custos de movimentações, assim como aconteceu com o Pix.

Entretanto, Drex e o Pix são coisas diferentes: o Pix é um meio de pagamento, ou seja, uma ferramenta de transações instantâneas por onde é possível transferir o dinheiro, enquanto o Drex é a própria moeda em si.

A aposta é que a nova moeda digital do Brasil tenha o potencial de mudar a vida dos cidadãos brasileiros de várias maneiras. Aqui estão alguns exemplos:

01 Aumento da eficiência dos pagamentos O Drex pode tornar os pagamentos mais rápidos e fáceis, integrado com o uso de contratos inteligentes, o que permite que todo o processo seja feito instantaneamente, por meio de um contrato automatizado, reduzindo o custo com burocracias, intermediários e acelerando as operações. Um exemplo é comprar ou vender um imóvel sem sair de casa para ir ao cartório ou comprar um veículo sem precisar se preocupar se o depósito do pagamento deve ocorrer antes de pegar o bem ou se o vendedor teria de transferir os documentos antes de receber o dinheiro. 02 Redução do custo das transações financeiras A moeda digital também irá contribuir para reduzir o custo das transações financeiras, tornando as transações mais baratas do que as transações feitas com cartão de crédito ou dinheiro físico, o que pode beneficiar os cidadãos e as empresas. 03 Combate ao crime financeiro A rastreabilidade da moeda digital contribui para o combate de crime financeiro, dificultando a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. 04 Melhoria da inclusão financeira O Drex também poderá facilitar o acesso a serviços financeiros por pessoas não bancarizadas, contribuindo para a inclusão financeira dos brasileiros. 05 Contribuição para o meio ambiente O impacto positivo no meio ambiente também é um ponto positivo do Drex, que, por não requerer a impressão de dinheiro físico, contribui na redução da emissão de gases de efeito estufa.