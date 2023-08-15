Drex: conheça os benefícios da moeda digital brasileira

01
Aumento da eficiência dos pagamentos
O Drex pode tornar os pagamentos mais rápidos e fáceis, integrado com o uso de contratos inteligentes, o que permite que todo o processo seja feito instantaneamente, por meio de um contrato automatizado, reduzindo o custo com burocracias, intermediários e acelerando as operações. Um exemplo é comprar ou vender um imóvel sem sair de casa para ir ao cartório ou comprar um veículo sem precisar se preocupar se o depósito do pagamento deve ocorrer antes de pegar o bem ou se o vendedor teria de transferir os documentos antes de receber o dinheiro.
02
Redução do custo das transações financeiras
A moeda digital também irá contribuir para reduzir o custo das transações financeiras, tornando as transações mais baratas do que as transações feitas com cartão de crédito ou dinheiro físico, o que pode beneficiar os cidadãos e as empresas.
03
Combate ao crime financeiro
A rastreabilidade da moeda digital contribui para o combate de crime financeiro, dificultando a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.
04
Melhoria da inclusão financeira
O Drex também poderá facilitar o acesso a serviços financeiros por pessoas não bancarizadas, contribuindo para a inclusão financeira dos brasileiros.
05
Contribuição para o meio ambiente
O impacto positivo no meio ambiente também é um ponto positivo do Drex, que, por não requerer a impressão de dinheiro físico, contribui na redução da emissão de gases de efeito estufa.