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Revolucionário

Entenda o impacto da tecnologia blockchain no mundo dos investimentos

Inovação tecnológica oferece maior liquidez, transparência e eficiência nas transações

Publicado em 25 de Julho de 2023 às 08:59

Públicado em 

25 jul 2023 às 08:59
Vicente Duarte

Colunista

Vicente Duarte

A tecnologia blockchain tem revolucionado diversos setores, e o mundo dos investimentos não é exceção. Com sua natureza descentralizada e transparente, o blockchain está transformando a maneira como as transações financeiras são realizadas e abrindo novas oportunidades.
Uma das principais aplicações do blockchain nos investimentos é a tokenização de ativos. A tokenização consiste em criar uma representação digital de um ativo, como um imóvel, uma ação de empresa ou até mesmo uma obra de arte. Esses ativos digitais são registrados no blockchain e podem ser negociados, transferidos e armazenados de forma segura.
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Tecnologia blockchain beneficia investidores  Crédito: Shutterstock
A tokenização de ativos traz diversos benefícios para os investidores. Em primeiro lugar, ela aumenta a liquidez dos ativos, permitindo que sejam divididos em pequenas partes e compartilhados entre várias pessoas. Isso significa que investidores com diferentes níveis de capital podem participar de investimentos que antes estariam fora de seu alcance.
Além disso, a tokenização de ativos oferece maior transparência e segurança. Todas as transações realizadas no blockchain são registradas de forma imutável, o que elimina a possibilidade de fraudes ou manipulações. Os investidores podem verificar facilmente a propriedade dos ativos e acompanhar seu histórico de transações.
Outra aplicação do blockchain no mundo dos investimentos é o uso de contratos inteligentes. Os contratos inteligentes são programas de computador que executam automaticamente os termos de um contrato quando as condições pré-determinadas são atendidas. Esses contratos são armazenados no blockchain e garantem que as transações sejam realizadas de forma segura e eficiente.
Os contratos inteligentes eliminam a necessidade de intermediários e reduzem os custos e o tempo necessários para realizar transações. Por exemplo, no caso de empréstimos e financiamentos, os contratos inteligentes baseados em blockchain podem acelerar as etapas de verificação e aprovação, tornando o processo mais rápido e acessível.

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Além disso, o blockchain está revolucionando o mercado de criptomoedas, proporcionando um ambiente seguro e confiável para a negociação desses ativos digitais. Com o blockchain, as transações de criptomoedas podem ser realizadas de forma rápida, transparente e descentralizada, sem a necessidade de intermediários.
No entanto, é importante destacar que, apesar de todas as vantagens oferecidas pelo blockchain no campo dos investimentos, ainda existem desafios a serem enfrentados. A regulamentação adequada e a segurança cibernética são aspectos essenciais para garantir a confiança dos investidores e a proteção de seus ativos.
Em suma, a tokenização de ativos e os contratos inteligentes são apenas algumas das aplicações que estão transformando a forma como os investidores interagem com o mercado financeiro. Na medida em que essa tecnologia continuar a evoluir, é esperado que novas oportunidades e possibilidades surjam, tornando os investimentos ainda mais acessíveis e inovadores.

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Vicente Duarte

Graduado em Economia pela Ufes, com MBA em Gestao Financeira e Controladoria pela FGV e MBA em Digital Business pela USP. Atua ha 15 anos no mercado financeiro e atualmente e diretor do Banestes.

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