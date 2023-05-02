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Remuneração periódica

Saiba como investir em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs)

Descubra o que é e como funciona o CRI, um investimento em renda fixa com bom potencial de retornos para os investidores

Públicado em 

02 mai 2023 às 09:51
Vicente Duarte

Colunista

Vicente Duarte

O mercado de investimentos oferece diversas opções, e o Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) é uma delas. Embora pouco explorado pelos investidores, esse título de renda fixa é uma opção interessante para quem busca rentabilidade superior aos títulos públicos.

O que é um CRI?

Trata-se de um título que oferece um direito de crédito ao investidor e deve ser emitido apenas por instituições específicas, denominadas securitizadoras. Essas companhias são responsáveis pela aquisição e securitização de créditos imobiliários e pela emissão e colocação dos CRIs no mercado financeiro.
Os CRIs são lastreados em créditos imobiliários e oferecem uma remuneração periódica aos investidores. Esses créditos são separados do patrimônio da securitizadora e destinados exclusivamente para honrar as obrigações perante aos investidores. Isso significa que os recebíveis não podem ser utilizados para outras finalidades.
Fundos Imobiliários são alternativa de investimento
Os fundos imobiliários de CRI trazem vantagens adicionais Crédito: Prextimize / Getty Images / iStockphoto
Um exemplo prático de utilização do CRI, seria o caso de uma incorporadora que está construindo um empreendimento de lojas e salas comerciais. Após comercializar várias unidades na planta de forma parcelada, a incorporadora pode buscar uma securitizadora para transformar esses recebíveis em um CRI, que é, então, colocado no mercado financeiro para captar os recursos necessários para financiar a construção. Como resultado, os investidores que adquiriram os CRIs passam a receber uma remuneração periódica, que é baseada no pagamento das parcelas dos contratos.

Como investir em CRI?

Existem três principais maneiras de se investir em CRI: oferta pública, mercado secundário e fundos imobiliários de CRI. Na oferta pública, a securitizadora emite os CRIs na bolsa de valores e os investidores podem reservar uma parte deles. No mercado secundário, as instituições financeiras oferecem a oportunidade de vender ou comprar CRI por meio de suas plataformas de investimento. Já os fundos imobiliários de papel são uma das melhores opções, pois possuem uma diversidade maior de CRIs, o que aumenta a segurança do investimento.
Os fundos imobiliários de CRI trazem vantagens adicionais em relação às demais opções acima, e entre elas está a diversificação de riscos. Ao investir em um fundo, o investidor estará alocando recursos em diversos CRIs de empreendimentos distintos, evitando a exposição a um único ativo.
Outro benefício é a acessibilidade, já que é possível investir em um fundo com valores a partir de R$ 100,00. Além disso, é possível vender as cotas do fundo na bolsa de valores caso seja necessário resgatar o investimento. Por fim, os fundos são administrados por gestores especializados, aumentando a segurança do investimento e podendo gerar uma rentabilidade consistente a longo prazo.
Em resumo, o Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) é uma opção interessante de investimento. Nos próximos textos vamos aprofundar mais sobre Fundos de CRI, Rentabilidade, Custos e Tributação, e vantagens e desvantagens dessa modalidade de investimento em renda fixa.
Antes de investir em CRI procure a orientação do gerente do seu banco, que vai fazer uma avaliação do seu perfil de investidor e te explicar com mais detalhes as opções de investimento mais adequadas para você ou sua empresa.

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Vicente Duarte

Graduado em Economia pela Ufes, com MBA em Gestao Financeira e Controladoria pela FGV e MBA em Digital Business pela USP. Atua ha 15 anos no mercado financeiro e atualmente e diretor do Banestes.

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