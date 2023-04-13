Como pagar menos impostos nos meus investimentos? Veja 4 dicas

A sabedoria popular diz que as duas coisas mais certas na vida de um cidadão são a morte e os impostos e, mesmo sabendo da inevitabilidade do destino, todo ser humano planeja como escapar dessas duas tormentas. Enquanto a fórmula da imortalidade ainda é um sonho distante, escapar do Leão, ao menos em parte, é possível para um investidor que se planeja adequadamente.

Antes de entrar em detalhes sobre como se planejar para pagar menos impostos, é importante introduzir algumas noções básicas sobre como funciona a tributação em aplicações financeiras. De uma maneira geral, a maioria das aplicações financeiras é tributada de acordo com duas regras distintas: alíquota fixa ou alíquota regressiva de Imposto de Renda (IR).

É importante o investidor entender como funciona a tributação nas aplicações financeiras Crédito: Vecteezy

Como o próprio nome diz, nos investimentos tributados segundo uma alíquota fixa, o imposto será calculado como um percentual pré-estabelecido dos ganhos. Ações e fundos de ações, por exemplo, são tributados em 15% sobre o ganho de capital, enquanto fundos imobiliários são tributados em 20% sobre a variação das quotas. Para as ações e fundos imobiliários, o IR deve ser apurado pelo próprio investidor e pago até o último dia útil do mês subsequente à data da venda do ativo. Nos fundos de ações, o imposto é retido na fonte no ato do resgate do produto.

Nas aplicações que seguem uma alíquota regressiva, a alíquota de IR depende do tempo em que o investidor permanecer aplicado no produto. Em títulos de renda fixa, fundos de renda fixa e fundos multimercado, por exemplo, o investidor paga uma alíquota de IR que começa em 22,5% do ganho para aplicações com menos de 6 meses de vigência e a alíquota cai até 15% após 2 anos. Para os títulos de renda fixa, o imposto é retido na fonte e cobrado apenas no resgate do produto, enquanto para fundos, o imposto é cobrado semestralmente na alíquota mínima de 15% e, no resgate do produto, é cobrado o restante.

Com esses conceitos em mente, seguem algumas dicas simples para o investidor se organizar de modo a pagar menos impostos:

1 - EVITAR TROCAR O TEMPO TODO SUAS APLICAÇÕES

Para otimizar seus rendimentos, um investidor deve tentar prorrogar ao máximo o pagamento dos impostos. Isso é importante, pois, enquanto o investidor não paga a fatia devida em impostos, essa fatia continua a render juros em suas aplicações. Ao longo do tempo, o diferimento do imposto faz uma grande diferença nos rendimentos. Assim, como em grande parte das aplicações o imposto é pago no ato do resgate, o investidor só deve efetuá-lo quando realmente necessário. Além da questão do diferimento, para muitas aplicações a alíquota de IR é mais alta quando os recursos são resgatados em um prazo inferior a 2 anos, tornando ainda mais desvantajoso um resgate precipitado.

2 -COMPENSAR IR DE PREJUÍZOS PASSADOS

Uma dica valiosa, sobretudo em momentos difíceis de mercado como o atual, é registrar os prejuízos em operações de renda variável (ações, fundos imobiliários, ETFs, etc.). O investidor pode usar os prejuízos acumulados em uma dessas classes de ativo para abater os lucros obtidos na mesma classe em um momento no futuro. Assim, se um investidor acumulou R$ 1.000,00 de prejuízo em operações com ações, ele pode realizar esse mesmo valor de lucro em ações no futuro. É importante dizer que, para compensar um lucro realizado em um ano fiscal posterior ao ano da realização do prejuízo, o investidor deve registrar os prejuízos acumulados na sua declaração de IR. Caso contrário, o investidor perde esse benefício.

Ainda nessa linha, uma informação que poucos sabem é que também é possível utilizar prejuízos com fundos de investimento para abater lucros futuros. Para tanto, os fundos devem ter a mesma classificação. Algumas corretoras fazem essa compensação de forma automática e, para utilizar o benefício tributário, basta que o investidor resgate primeiro o fundo que tem prejuízo e, posteriormente, o fundo com lucro.

3 -APROVEITAR ISENÇÕES

Existem diversas aplicações no mercado que são isentas de IR para pessoa física, mas o investidor deve avaliá-las de forma criteriosa antes de fazer a aplicação, pois nem todas são vantajosas. A caderneta de poupança, por exemplo, é um tipo de aplicação que tem isenção de IR, mas tem rendimento inferior a aplicações de mesmo perfil de risco e liquidez e, portanto, não é vantajosa.

Outros exemplos de aplicações em renda fixa que possuem isenção de IR são as LCIs, LCAs, CRIs, CRAs e Debêntures Incentivadas. Para saber se esses títulos são vantajosos, o investidor deve compará-los com investimentos de perfil de risco e prazo semelhantes. Uma LCI que rende uma taxa de 10% para um período de 1 ano, por exemplo, é vantajosa quando comparada a um CDB que rende 11% para o mesmo período. Isto é, se descontarmos o imposto de renda cobrado sobre o ganho do CDB (11%*(1-0,175) = 9,075%), seu rendimento é inferior ao rendimento da LCI.

Nos investimentos de renda variável, também existem isenções importantes para o investidor pessoa física. Um exemplo é a isenção da cobrança de IR quando o investidor vende menos de R$ 20.000,00 em ações dentro do mês, mesmo quando as operações resultam em lucros. Essas isenções são especialmente interessantes para investidores que carregam posições antigas em papeis específicos e com lucros muito elevados. Assim, uma boa forma de se desfazer dessas posições é fazer vendas mensais no limite da isenção.

Ainda no mundo de renda variável, o investidor pessoa física é isento da cobrança de IR sobre dividendos e aluguéis de fundos imobiliários. Assim, montar uma carteira com foco em renda é uma estratégia interessante do ponto de vista tributário