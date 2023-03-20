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Inteligência artificial

Robô de A Gazeta tira dúvidas sobre IR 2023; saiba como funciona

Ferramenta foi desenvolvida em parceria com a equipe de Relacionamento da Rede Gazeta e tem como foco dar respostas a dúvidas simples sobre Imposto de Renda

Publicado em 20 de Março de 2023 às 11:28

Públicado em 

20 mar 2023 às 11:28
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A Gazeta lança robô para tirar dúvidas sobre Imposto de Renda
A Gazeta lança robô para tirar dúvidas sobre Imposto de Renda Crédito: Canva Pro/Montagem: A Gazeta
Para facilitar a vida do contribuinte que precisa prestar contas à Receita Federal, A Gazeta desenvolveu um robô, ou chatbot, para responder dúvidas dos leitores sobre a declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF). Confira no passo a passo como usar a ferramenta:

01

Passo 1

O primeiro passo é entrar no link https://www.agazeta.com.br/colunas/blog-do-ir/. Vai abrir a tela inicial do Blog do IR.

02

Passo 2

Na parte inferior direita da tela, aparece uma caixa do bate-papo. Clique no ícone em formato de balão. 

03

Passo 3

O chat vai oferecer opções para o contribuinte tirar suas dúvidas. Digite aquela que se encaixa com o seu perfil ou com um tema específico que quer esclarecer.

04

Passo 4

O robô, então, vai perguntar se você é assinante de A Gazeta. Independentemente da resposta, sim ou não, na sequência serão apresentadas as dúvidas mais comuns relacionadas ao que foi respondido na questão anterior. 

05

Passo 5

Clique na dúvida que quer esclarecer ou, se não estiver na lista, é só digitar o tema na caixa de conversa. 

06

Passo 6

Após selecionar o tema, o robô vai apresentar os conteúdos relacionados.

07

Passo 7

Com a resposta que receber, o robô vai perguntar se conseguiu ajudar. Se você disser que sim, ele encerra o bate-papo. Se você ainda precisar de ajuda, a ferramenta vai solicitar nome, e-mail, telefone e a descrição da dúvida para encaminhar à equipe de especialistas.
A ferramenta de inteligência artificial foi desenvolvida em parceria com a equipe de Relacionamento da Rede Gazeta e tem como foco dar respostas a dúvidas mais simples sobre o assunto.
E se o robô não conseguir ajudar, será possível enviar o questionamento para que um especialista do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado do Espírito Santo (Sescon-ES) ou do Conselho Regional de Contabilidade (CRC-ES) responda.

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