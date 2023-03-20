Robô de A Gazeta tira dúvidas sobre IR 2023; saiba como funciona

Para facilitar a vida do contribuinte que precisa prestar contas à Receita Federal, A Gazeta desenvolveu um robô, ou chatbot, para responder dúvidas dos leitores sobre a declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF). Confira no passo a passo como usar a ferramenta:
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Passo 1
O primeiro passo é entrar no link https://www.agazeta.com.br/colunas/blog-do-ir/. Vai abrir a tela inicial do Blog do IR.
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Passo 2
Na parte inferior direita da tela, aparece uma caixa do bate-papo. Clique no ícone em formato de balão.
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Passo 3
O chat vai oferecer opções para o contribuinte tirar suas dúvidas. Digite aquela que se encaixa com o seu perfil ou com um tema específico que quer esclarecer.
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Passo 4
O robô, então, vai perguntar se você é assinante de A Gazeta. Independentemente da resposta, sim ou não, na sequência serão apresentadas as dúvidas mais comuns relacionadas ao que foi respondido na questão anterior.
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Passo 5
Clique na dúvida que quer esclarecer ou, se não estiver na lista, é só digitar o tema na caixa de conversa.
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Passo 6
Após selecionar o tema, o robô vai apresentar os conteúdos relacionados.
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Passo 7
Com a resposta que receber, o robô vai perguntar se conseguiu ajudar. Se você disser que sim, ele encerra o bate-papo. Se você ainda precisar de ajuda, a ferramenta vai solicitar nome, e-mail, telefone e a descrição da dúvida para encaminhar à equipe de especialistas.
A ferramenta de inteligência artificial foi desenvolvida em parceria com a equipe de Relacionamento da Rede Gazeta e tem como foco dar respostas a dúvidas mais simples sobre o assunto.
E se o robô não conseguir ajudar, será possível enviar o questionamento para que um especialista do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado do Espírito Santo (Sescon-ES) ou do Conselho Regional de Contabilidade (CRC-ES) responda.