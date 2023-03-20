Robô de A Gazeta tira dúvidas sobre IR 2023; saiba como funciona

01

Passo 1

O primeiro passo é entrar no link https://www.agazeta.com.br/colunas/blog-do-ir/ . Vai abrir a tela inicial do Blog do IR.

02

Passo 2

Na parte inferior direita da tela, aparece uma caixa do bate-papo. Clique no ícone em formato de balão.

03

Passo 3

O chat vai oferecer opções para o contribuinte tirar suas dúvidas. Digite aquela que se encaixa com o seu perfil ou com um tema específico que quer esclarecer.

04

Passo 4

O robô, então, vai perguntar se você é assinante de A Gazeta. Independentemente da resposta, sim ou não, na sequência serão apresentadas as dúvidas mais comuns relacionadas ao que foi respondido na questão anterior.

05

Passo 5

Clique na dúvida que quer esclarecer ou, se não estiver na lista, é só digitar o tema na caixa de conversa.

06

Passo 6

Após selecionar o tema, o robô vai apresentar os conteúdos relacionados.

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Passo 7