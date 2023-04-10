Imposto de Renda: saiba como declarar investimentos na Bolsa

As regras para declarar ativos de renda variável, incluindo ações na Bolsa de Valores, mudaram em 2023. Até o ano passado, mesmo quem tinha uma única ação precisava declarar, inclusive se não tivesse ganhos.
Agora, segundo a Receita Federal, “ficam obrigados apenas quem, no ano-calendário, realizou somatório de vendas, inclusive isentas, superior a R$ 40 mil; e operações sujeitas à incidência do imposto.”
A regra é válida para aqueles que efetuaram operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhada.
Para aqueles que são obrigados a declarar, a dica é utilizar o informe de rendimento da corretora de investimentos para ter as informações completas sobre as suas aplicações.
Com esses dados em mãos, vá na aba “Bens e direitos” do programa de declaração de Imposto de Renda e adicione os códigos referentes e outras informações específicas dos ativos.