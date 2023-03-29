Como declarar a compra de imóvel no Imposto de Renda?

Via de regra, quem tinha, em 31 de dezembro, imóveis, inclusive terra nua, com valor acima de R$ 300 mil, precisa prestar contas à Receita Federal. Não há cobrança no Imposto de Renda, por exemplo, mas informações sobre o imóvel adquirido ainda precisam ser declaradas.

O diretor de Ética Profissional do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado do Espírito Santo (Sescon-ES) e conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), Marcos Antônio de Oliveira, explica que há um campo específico na declaração para informar o bem.

Prazo para entrega da declaração vai até 31 de maio Crédito: Canva Pro/Montagem: A Gazeta

“Sendo imóvel adquirido, não tenho nenhum tratamento a fazer em relação ao IR. Abro a declaração, vou no item 'bens', vou selecionar 'imóveis', selecionar o tipo e preencher a descrição do imóvel, número do IPTU, da matrícula no cartório de registros, vou informar que houve uma compra, se o bem foi adquirido à vista ou parte à vista e parte financiado.”

Na coluna referente ao valor do imóvel em 31/12/2021, o preço informado será R$ 0, porque esse bem não fazia parte do patrimônio do comprador naquela época. Já na coluna de 31/12/2022, será informado o valor pelo qual o imóvel foi comprado.

Comprei imóvel na planta, como faço?

Oliveira explica que, no caso do imóvel comprado na planta , a declaração a ser feita é de uma construção, porque, em tese, não existe ainda um imóvel constituído.

“Enquanto o termo de financiamento , de escritura, não é lavrado, eu não tenho realmente um imóvel, vou ter uma construção. No mesmo item em que tem que especificar o tipo imóvel, chácara, terreno, etc., há uma opção de construção.”

Ele esclarece ainda que o valor a ser informado será o que foi pago no ano de referência. Se pagou R$ 30 mil em 2022, por exemplo, esta será a soma informada na declaração deste ano. E a cada ano, até a entrega do imóvel, será informado o valor pago no intervalo de 12 meses.

“Todos os anos, vou considerar o que paguei naquele ano, até o dia em que a construtora ou imobiliária entregar as chaves para fazer a escritura. A partir daí, o item construção é transformado em imóvel e será declarado como tal.”

DEVE DECLARAR O IR NESTE ANO O CONTRIBUINTE QUE, EM 2022: