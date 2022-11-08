5 dicas para ficar de olho antes de comprar um imóvel na planta

Há 55 anos, o Grupo Bozi trabalha pensando em qualidade e praticidade no dia a dia das pessoas, seja na loja de materiais de construção no atacado e varejo, seja na construtora e incorporadora Crédito: Giovanna Gonçalves

Localização, tipologia, área de lazer e comércio ao redor. Enfim, são muitos pontos para se observar ao comprar um imóvel próprio. Até porque estamos falando de um dos principais investimentos da vida de muitos brasileiros, então todo cuidado é pouco. Entretanto, se engana quem pensa que os fatores de atenção param por aí. Na verdade, é preciso ficar ligado não só no que é oferecido, mas também em como o empreendimento foi construído.

“O primeiro ponto que eu recomendo verificar é o histórico da construtora. Por exemplo, se ela tem o costume de atrasar a obra, já é um motivo para ficar com o pé atrás. Além disso, o auxílio e suporte não podem terminar com a entrega das chaves. O pós-obra é muito importante, principalmente, em casos de possíveis problemas”, destaca o engenheiro e sócio da Bozi Construtora, Thalison Bozi.

É pensando nisso que toda a execução de projetos da construtora é desenvolvida para garantir um controle maior sobre as obras e manter a qualidade dos produtos. Bozi explica que o objetivo é manter um gerenciamento mais próximo do processo de construção, tanto na hora de colocar a mão na massa, quanto no relacionamento com o cliente.

“Desde a concepção do projeto estamos pensando na usabilidade do morador. As pessoas ainda passam a maior parte do tempo dentro dos apartamentos, então é fundamental idealizar empreendimentos que possam atender às necessidades do dia a dia da melhor forma possível. Isso começa já na planta e vai até a entrega de um imóvel para que posteriormente consiga ter um maior valor agregado”, ressalta o engenheiro.

Ainda de acordo com ele, essa proximidade com quem está comprando permite um contato mais ágil e ainda uma relação mais acolhedora com o cliente. Afinal, em caso de qualquer problema futuro, são eles mesmos que entrarão em campo para resolver e auxiliar o morador.

CINCO DICAS DO QUE FICAR DE OLHO NA CONSTRUÇÃO

Para quem está pensando em investir em um imóvel e não sabe o que avaliar antes de fechar um negócio, o engenheiro Thalison Bozi deu algumas dicas do que ficar de olho em uma construção. Confira:

01 Histórico da construtora É sempre importante ressaltar a necessidade de avaliar o histórico de entrega da construtora. Antes de qualquer contato, procure estudar se a empresa cumpre o prazo de entrega das obras, os principais pontos fortes dos empreendimentos e como é o contato com o cliente. 02 Acabamento Também vale ficar de olho em como os apartamentos ou residências são entregues. O acabamento é bem feito? Os materiais são de qualidade? São algumas das perguntas que precisam ser feitas nesse processo. 03 Procure outros clientes Outra dica de ouro é procurar outros clientes que já compraram um imóvel com a construtora. Na Bozi, por exemplo, é possível negociar diretamente com o dono, o que garante não apenas uma relação mais próxima, mas também transparência durante a compra de um imóvel. 04 Verifique o entorno Localização é sempre um ponto decisivo. Thalison Bozi explica que considerar a proximidade a comércio, shoppings e escolas, além de ter fácil acesso e mobilidade prática, é fundamental porque hoje a vida é bem mais fluida e toda a infraestrutura da região precisa continuar válida, mesmo em caso de troca de empregos, por exemplo. Afinal, numa circunstância como essa, mesmo que a moradia não seja tão perto do novo trabalho, a localização do imóvel ainda pode ser um ponto forte levando em conta o entorno. 05 Procure por credibilidade Credibilidade, praticidade e tradição. Três palavras-chave que precisam definir a sua construtora. Mais do que um objetivo, essa é justamente a missão da Bozi, que tem tudo o que se precisa para atender às famílias com um histórico de qualidade.

Bozi Construtora

Fundada em 1995, a Bozi Construtora e Incorporadora chegou ao mercado com o objetivo de planejar e executar imóveis residenciais com compromisso e seriedade. Hoje, a empresa comemora mais de cinco mil clientes atendidos e está carregada de expectativas de crescimento.

“Para os próximos meses esperamos lançar um novo empreendimento em Jardim Camburi, em Vitória, além de desenvolver outros projetos pela Grande Vitória com unidades de 2 e 3 quartos”, finaliza o engenheiro e sócio da Bozi Construtora, Thalison Bozi.

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