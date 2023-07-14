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Autorização do Banco Central

Agiotagem legal? Saiba quando empréstimo entre pessoas físicas não é crime

Entenda mais sobre as regras vigentes para esse tipo de empréstimo e saiba quando você não deve emprestar dinheiro para outra pessoa

Publicado em 14 de Julho de 2023 às 12:08

Públicado em 

14 jul 2023 às 12:08
Lélio Monteiro

Colunista

Lélio Monteiro

Empréstimos entre pessoas físicas precisam ser feitos com autorização
Empréstimos entre pessoas físicas precisam ser feitos com autorização Crédito: rawpixel.com
Não faz muito tempo, o empréstimo de pessoa física para pessoa física era proibido no Brasil. A prática de emprestar a juros com objetivo de retorno e lucro era (e ainda é) chamada de agiotagem. Como se tratava de uma operação proibida por lei, aqueles que se aventuravam nesse campo entravam em uma zona cinzenta e perigosa, onde não existe Justiça e onde a força bruta se torna a regra.
No entanto, o Banco Central do Brasil, por meio de sua resolução número 4.656, de abril de 2018, autorizou que seja feito o empréstimo entre pessoas físicas, até o limite de 15 mil reais, desde que seja intermediado por uma Sociedade de Empréstimo entre Pessoas (SEP), que por usa vez é uma instituição que deverá ser autorizada a operar neste mercado pela autoridade monetária.
Cabe ressaltar que a SEP não assume o risco do empréstimo, ou seja, no caso de calote do devedor quem ficará com o prejuízo será o doador do recurso, mesmo que a SEP, neste caso, já esteja preparada para atuar em favor do doador, efetuando a cobrança sobre o inadimplente.
De uma forma geral, as taxas de retorno para quem “investe” na modalidade são maiores do que no banco, assim como os riscos. E para quem toma o empréstimo, pode haver taxas mais atrativas. Quem tem histórico de bom pagador ainda pode conseguir descontos nas taxas de juros em função da reputação positiva.

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Se houver empréstimos entre pessoas físicas fora desta modalidade, a operação não tem amparo legal, e pode continuar a ser classificada com agiotagem, que é crime, prática sujeita à pena de detenção de seis meses a dois anos e multa. Portanto, a criação das SEPs não substituiu totalmente este mercado paralelo, já que possui alguns limites e está sujeita à regulação e à intermediação de uma SEP, o que de certa forma exclui o contato direto entre pessoas físicas.
Por outro lado, não é incomum o empréstimo efetuado entre pessoas próximas, como família, amigos, colegas de trabalho, vizinhos e conhecidos. Esse tipo de situação costuma ter um caráter de auxílio mútuo, muito mais do que algo que visa ao lucro. Via de regra, quem pede o empréstimo está bem mais interessado na operação, já que quem cede o recurso muitas vezes o faz até por constrangimento e por não saber dizer não.
Aí mora o problema, porque não é incomum que a pessoa que contraiu o empréstimo não pague (riscos sempre existem, e são diversos) e isso pode afetar a vida financeira de quem emprestou. E lá se vão amizades e relacionamentos que com certeza sairão arranhados após uma experiência ruim. Lembre que não existe amparo legal para este tipo de operação, e uma cobrança na Justiça se torna um tanto inviável. Não há segurança jurídica, e o risco se traduz exclusivamente na força da palavra, do caráter e do compromisso do devedor.
Para quem empresta via SEP, procure agir como um investidor, tecnicamente falando. Diversifique, não coloque todos os ovos em uma cesta só. Comece devagar, e não se comprometa demais. Pesquise bem o histórico da SEP e estude o assunto com critério, antes de começar.
Para quem empresta para amigos ou família, encare como uma ajuda na forma de doação. É melhor do que esperar o dinheiro voltar. Se quem pede o empréstimo é alguém para quem você não doaria o dinheiro, então diga não, e recuse ceder o recurso.

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Lélio Monteiro

Administrador de Empresas (UERJ), pós-graduado em Engenharia Econômica (UERJ), certificado CFP® e Ancord. 21 anos de carreira no mercado financeiro, com passagens pelo atendimento Private, Alta Renda, Gestora de Recursos, Tesouraria e Educadoria Corporativa. Desde 2018, sócio da Pedra Azul Investimentos, escritório de assessoria de investimentos sediado em Vitória-ES.

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