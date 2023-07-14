O contrato prevê o fornecimento de 400 mil m³/dia até dezembro de 2025. O gás natural será proveniente do Campo de Peroá, na Bacia do Espírito Santo, anteriormente comercializado exclusivamente para a Petrobras.
Para o diretor de Assuntos Corporativos da ES Gás, Walter F. Piazza Jr, “o contrato atende a dois temas que são relevantes para a Companhia, a diversificação de supridores, um esforço da distribuidora para oferecer as melhores condições para seus clientes, e a valorização do produto produzido na costa capixaba.”
A ES Gás é a concessionária responsável pela distribuição do gás natural canalizado no Espírito Santo, regulada pela ARSP. Atua nos segmentos residencial, comercial, industrial, automotivo, climatização, cogeração e termoelétrico, atendendo mais de 75 mil clientes. Recentemente, a empresa passou por um processo de privatização e, atualmente, integra o portfólio do Grupo Energisa.
ES Gás fecha contrato com 3R Petroleum para fornecimento de gás natural