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Energia

ES Gás fecha contrato com 3R Petroleum para fornecimento de gás natural

O gás natural virá do Campo de Peroá, na Bacia do Espírito Santo; acordo prevê o suprimento de 400 mil m³/dia até dezembro de 2025

Publicado em 14 de Julho de 2023 às 09:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jul 2023 às 09:50
Plataforma no campo de Peroá, na Bacia do Espírito Santo
Plataforma no campo de Peroá, na Bacia do Espírito Santo Crédito: Divulgação/ES Gás
A ES Gás assinou contrato com a empresa 3R Petroleum para fornecimento de gás natural ao mercado capixaba. Com esse novo contrato, o Espírito Santo conta, agora, com três supridores de gás natural: a Petrobras, a Galp e a 3R.
O contrato prevê o fornecimento de 400 mil m³/dia até dezembro de 2025. O gás natural será proveniente do Campo de Peroá, na Bacia do Espírito Santo, anteriormente comercializado exclusivamente para a Petrobras.

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Para o diretor de Assuntos Corporativos da ES Gás, Walter F. Piazza Jr, “o contrato atende a dois temas que são relevantes para a Companhia, a diversificação de supridores, um esforço da distribuidora para oferecer as melhores condições para seus clientes, e a valorização do produto produzido na costa capixaba.”
A ES Gás é a concessionária responsável pela distribuição do gás natural canalizado no Espírito Santo, regulada pela ARSP. Atua nos segmentos residencial, comercial, industrial, automotivo, climatização, cogeração e termoelétrico, atendendo mais de 75 mil clientes. Recentemente, a empresa passou por um processo de privatização e, atualmente, integra o portfólio do Grupo Energisa.
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