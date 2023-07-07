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Novo dono da ES Gás

Investimentos vão garantir expansão da rede de gás natural no ES

Grupo Energisa planeja também apoiar iniciativas que possam viabilizar um polo gás-químico capixaba

Publicado em 07 de Julho de 2023 às 14:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jul 2023 às 14:53
Gasoduto de transporte: gás natural retirado do pré-sal pode ser processado no Porto Central, em Presidente Kennedy, para ser levado até Minas Gerais
Imagem de gasoduto de transporte de gás natural Crédito: TBG/Divulgação
A expansão da rede de distribuição de gás natural no Espírito Santo passará por um processo de aceleração pelo novo dono da ES Gás, o Grupo Energisa.
Segundo o CEO da empresa, Ricardo Botelho, a companhia tentará agilizar os investimentos já aprovados pela Agência Reguladora Estadual de Serviços Públicos (ARSP), com um aporte de R$ 160 milhões no período de agosto de 2020 a julho de 2025.
O contrato de compra da ES Gás foi assinado nesta sexta-feira (7) no Palácio Anchieta pelo representante da Energisa e o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. A privatização da estatal que pertencia ao governo e a Vibra foi em 31 de março de 2023.

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O plano de aceleração, que será executado a partir de janeiro de 2024, será detalhado nos próximos meses e submetido ao órgão regulador. Além disso, a ES Gás, que atende 75 mil consumidores, pretende apoiar as iniciativas em parceria com o governo estadual para desenvolver um polo gás-químico no Estado, criando um hub importante para escoamento, transporte, distribuição, armazenamento e consumo de gás natural.
Investimentos vão garantir expansão da rede de gás natural no ES
Segundo Ricardo Botelho, o Espírito Santo é privilegiado para liderar o mercado de gás natural no Brasil, devido ao marco regulatório maduro, à vocação logística e à terceira maior reserva de gás do país.
Atualmente, a ES Gás fornece 2,2 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia aos setores industrial, residencial, comercial, termelétrico e veicular.
“A aptidão de crescimento do gás natural no mercado capixaba é extraordinária, com mercado potencial endereçável estimado em 11 vezes no segmento residencial, 5 vezes no comercial, 1,3 vezes no industrial e 5 vezes no veicular. Para viabilizar todo esse potencial, iremos aportar nossa expertise em transformações bem-sucedidos e em quase 120 anos de atuação no mercado de distribuição de energia. Atuaremos com maior ousadia para impulsionar o desenvolvimento do estado e trazer maior competitividade e economia aos clientes”, complementa Botelho.
A aquisição da ES Gás pelo Grupo Energisa faz parte da estratégia de diversificação de portfólio da companhia, abrindo uma nova fronteira de crescimento de distribuição de gás natural.
A Energisa é um dos maiores grupos privados do setor elétrico brasileiro, com 118 anos de história. O grupo oferece um ecossistema de produtos e serviços para a transformação energética, conectando pessoas e empresas à melhor solução de energia e contribuindo para um mundo mais sustentável.
Com informações do Grupo Energisa

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