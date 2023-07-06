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Negócios

Petrobras libera acesso de unidade de gás de Linhares para 3R Petroleum

Acordo entre a estatal brasileira e empresa do grupo BTG abre nova fronteira para o mercado de gás natural para o Espírito Santo

Publicado em 06 de Julho de 2023 às 10:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2023 às 10:06
Desde as discussões sobre o novo mercado de gás, iniciadas em 2019, uma das barreiras para que a iniciativa entrasse em vigor seria o compartilhamento de unidades de tratamento de gás, estruturas, até então, sob o domínio da Petrobras.
A empresa fechou acordo com a 3R Petroleum, que atua na Bacia do Espírito Santo. A produtora independente poderá usar a Unidade de Tratamento de Gás Natural de Cacimbas, em Linhares, para processar o gás extraído do campo de Peroá.
A iniciativa, que comeu a valer desde terça-feira (4) abre uma nova fronteira para o mercado de gás capixaba ao permitir a comercialização pela 3R diretamente ao mercado. Antes, a empresa só podia vender sua produção para a Petrobras. Agora, está livre para fazer negociações com qualquer comprador industrial.
A 3R tem potencial para produzir por meio de Peroá cerca de 600 mil metros cúbicos de gás por dia.
Unidade de Tratamento de Gás em Cacimbas, Linhares, da Petrobras, deve receber novos investimentos. Obras foram feitas pela União Engenharia
Unidade de Tratamento de Gás em Cacimbas, Linhares, da Petrobras, deve receber novos investimentos Crédito: União Engenharia/Reprodução site/Divulgação
Com informações da Agência Petrobras

Correção

06/07/2023 - 6:39
Versão anterior desta matéria informava que a 3R Petroleum pertence ao BTG Pactual. No entanto, o grupo possui apenas 5,5% das ações da empresa do setor de óleo e gás. O texto foi corrigido. 

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