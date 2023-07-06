Petrobras libera acesso de unidade de gás de Linhares para 3R Petroleum

Desde as discussões sobre o novo mercado de gás, iniciadas em 2019, uma das barreiras para que a iniciativa entrasse em vigor seria o compartilhamento de unidades de tratamento de gás, estruturas, até então, sob o domínio da Petrobras

A empresa fechou acordo com a 3R Petroleum, que atua na Bacia do Espírito Santo. A produtora independente poderá usar a Unidade de Tratamento de Gás Natural de Cacimbas, em Linhares, para processar o gás extraído do campo de Peroá.

A iniciativa, que comeu a valer desde terça-feira (4) abre uma nova fronteira para o mercado de gás capixaba ao permitir a comercialização pela 3R diretamente ao mercado. Antes, a empresa só podia vender sua produção para a Petrobras. Agora, está livre para fazer negociações com qualquer comprador industrial.

A 3R tem potencial para produzir por meio de Peroá cerca de 600 mil metros cúbicos de gás por dia.

Unidade de Tratamento de Gás em Cacimbas, Linhares, da Petrobras, deve receber novos investimentos Crédito: União Engenharia/Reprodução site/Divulgação

Com informações da Agência Petrobras