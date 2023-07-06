Petrobras libera acesso de unidade de gás de Linhares para 3R Petroleum

Desde as discussões sobre o novo mercado de gás, iniciadas em 2019, uma das barreiras para que a iniciativa entrasse em vigor seria o compartilhamento de unidades de tratamento de gás, estruturas, até então, sob o domínio da Petrobras.
A empresa fechou acordo com a 3R Petroleum, que atua na Bacia do Espírito Santo. A produtora independente poderá usar a Unidade de Tratamento de Gás Natural de Cacimbas, em Linhares, para processar o gás extraído do campo de Peroá.
A iniciativa, que comeu a valer desde terça-feira (4) abre uma nova fronteira para o mercado de gás capixaba ao permitir a comercialização pela 3R diretamente ao mercado. Antes, a empresa só podia vender sua produção para a Petrobras. Agora, está livre para fazer negociações com qualquer comprador industrial.
A 3R tem potencial para produzir por meio de Peroá cerca de 600 mil metros cúbicos de gás por dia.
Com informações da Agência Petrobras
Correção
06/07/2023 - 6:39
Versão anterior desta matéria informava que a 3R Petroleum pertence ao BTG Pactual. No entanto, o grupo possui apenas 5,5% das ações da empresa do setor de óleo e gás. O texto foi corrigido.