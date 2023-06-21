Empresas do ES têm chances de vender até R$ 3 bi para Petrobras

Sede da Petrobras em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Terceiro maior produtor de petróleo e gás do país, o Espírito Santo também é um mar de possibilidades para empresas fornecedoras. A Petrobras, por exemplo, conta, atualmente, com 290 oportunidades de negócio em aberto, que vão movimentar até R$ 3 bilhões em investimento.

Há chances para fornecedores de equipamentos e serviços diversos. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (21), em seminário sobre negócios do setor.

Entre as oportunidades estão fornecimento de itens como: permutadores de calor e feixes tubulares, tanques de armazenamento, válvulas de controle, tubos para troca térmica, motores pneumáticos, bombas centrífugas, luminárias industriais e sistemas de ar-condicionado.

A petroleira também busca serviços de inspeção e manutenção de equipamentos diversos. O cadastro é feito por meio da Petronect , conforme destacou a gerente geral da Unidade de Negócio de Exploração e Produção da Petrobras no Espírito Santo, Eduarda Lacerda.

De acordo com o último Anuário da indústria do petróleo e gás natural no Espírito Santo, em 2021, o número de empresas da cadeia fornecedora no Estado chegava a 426. Apenas a Petrobras injetou R$ 1,9 bilhão nesse mercado em 2022.

“A gente fala que, quando uma empresa começa a fornecer para a Petrobras, para uma empresa de petróleo, muda de patamar. Porque as cifras são essas, a gente muda de escala. São bilhões, realmente é muito dinheiro, porque o material tem que ser mais adequado por estar em um ambiente mais corrosivo (off shore), por exemplo.”