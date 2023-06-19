Startups do ES podem se inscrever em seleção de programas de aceleração

Para as startups que estão na fase de desenvolvimento, ideação ou validação, as corporações capixabas Base27, Bbutton Ventures e os habitats (núcleos) InovaSerra, Bússola Hub, InovaCol e Lab 28 Startups abriram inscrições para selecionar e oferecer mentoria especializada a esses negócios, em parcerias com outras empresas.

Entre as cidades que vão receber os eventos de capacitações inovadoras estão os municípios de Colatina, São Mateus, Serra e Cachoeiro de Itapemirim.

Para participar, os interessados precisam se inscrever nos sites oficiais das empresas Crédito: Shutterstock

Base27

Os interessados no programa Ignição, que está sendo lançado pela Base27 de pré-aceleração e aceleração de startups, podem fazer as inscrições da primeira etapa até o dia 26 de junho.

A rodada de inauguração terá operação da Ventiur e será uma pré-aceleração. Para entrar nesse projeto, basta acessar o site oficial https://ventiur.net/ignicao e se inscrever.

Serão selecionadas 30 startups, que vão passar por três meses de mentoria especializada para desenvolver sua proposta de valor, modelo de negócio, MVP, Pitch e outras.

Para participar, é necessário que as empresas tenham sede no Espírito Santo e estejam em fase inicial, ou seja, de ideação ou validação. Além disso, a participante que ainda não tem CNPJ precisa se comprometer a abrir um no Estado após o programa. O foco do Ignição são as soluções em engenharia e construção civil, indústria, soluções de base tecnológica e ESG.

A primeira edição será realizada com recursos do Edital Habitats de Inovação Capixaba, financiado pelo Sebrae/ES e pela Fundação de Amparo à Pesquisa e à Inovação do Espírito Santo (Fapes) com apoio do MCI.

Novos negócios locais e conexão com parceiros nacionais

Já a aceleradora capixaba Bbutton Ventures está promovendo o “Transformando Ideias em Negócios”, que tem como objetivo capacitar pelo menos 100 pessoas em cada um dos habitats (núcleos) escolhidos e acelerar 16 negócios que já estejam em operação, além de pré-acelerar 42 boas ideias.

O “Transformando Ideias” pretende criar conexões entre empreendedores, startups e investidores, apoiar a prototipagem e a testagem através de capacitações, gerando novos negócios para o mercado local conectando a parceiros nacionais.

“Com essa iniciativa, entendemos que o mercado local, de uma forma como um todo, ganha, porque há um impacto positivo, tanto do ponto de vista de incentivo à inovação, quanto do ponto de vista de movimentação da economia”, explica o diretor da Bbutton Ventures, Yuri Nico.

O projeto será realizado nos quatro habitats (núcleos): InovaSerra, Bússola Hub, InovaCol e Lab 28 Startups que ficam localizados na Serra, São Mateus, Colatina e Cachoeiro de Itapemirim, respectivamente, os interessados terão suas inscrições direcionadas a eles.

Quem quiser entrar no Polo InovaSerra, que é um ambiente catalisador de demandas e soluções inovadoras localizada no município da Serra, as inscrições devem ser feitas até esta segunda-feira (19), no link https://bit.ly/inovaserrastartups.

Já no Bússola Hub, que fica em São Mateus, no Norte do Estado, as inscrições também deverão ser feitas até esta segunda (19), em https://bit.ly/bussolastartups. O Bússola Hub será o espaço físico para o programa, no bairro Carapina, no município.

Em relação ao InovaCol, que é uma organização do ecossistema de inovação de Colatina, os interessados em participar do programa precisam entrar no https://bit.ly/inovacolstartups e colocar os dados até esta segunda (19). O programa será feito no espaço físico da Bbutton Space, no Centro da cidade.

Por último, o Lab 28 Startups, que reúne atores da tríplice hélice e inovadores das cidades do Sul do Estado, vai manter as inscrições abertas até 22 de junho. Os interessados a participar devem entrar no link https://bit.ly/lab28startups

Para essa pré-aceleração e aceleração, a Bbutton Ventures fez uma parceria estratégica com o Mobilização Capixaba pela Inovação (MCI), Sebrae/ES, TXM e Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (FAPES)