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Venda da ES Gás

Governo do ES recebe mais de meio bilhão para investir em infraestrutura

Cerimônia de transferência das ações da companhia para a Energisa será feita na sexta-feira (7) às 10 horas, no Palácio Anchieta

Publicado em 03 de Julho de 2023 às 19:42

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

03 jul 2023 às 19:42
Dutos de distribuição de gás natural: ES Gás vai assumir distribuição no Estado
Dutos de distribuição de gás natural: Energisa vai assumir ES Gás Crédito: Divulgação | Agência Petrobras
Mais de meio bilhão de reais da venda da Companhia de Gás do Espírito Santo (ES Gás) já está na conta do governo do Estado. Um total de R$ 575.069.260,25 foi depositado nesta segunda-feira (3) pela Energisa, companhia, que, em março deste ano, comprou a responsável pela distribuição de gás natural em todo o território capixaba.
A corporação mineira adquiriu a empresa, em leilão realizado pela B3, por R$ 1,423 bilhão. A ES Gás pertencia ao governo do capixaba e à Vibra, antiga BR Distribuidora. O Estado tinha 39,98% do capital social da empresa. Todo o recurso, que é de livre destinação, será aportado em infraestrutura.
"Esse valor será destinado ao Fundo de Infraestrutura, permitindo investimentos que tornarão o nosso Estado cada vez mais competitivo", disse o governador Renato Casagrande, em rede social após o recebimento do montante.
Na próxima sexta-feira (7), às 10h, haverá a cerimônia oficial de transferência do controle acionário da ES Gás para a Energisa no Salão São Tiago, no Palácio Anchieta, em Vitória.
Governo do ES recebe mais de meio bilhão para investir em infraestrutura

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