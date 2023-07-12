Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mudança nos tributos

OAB-ES vai ao Senado para pedir mudanças na reforma tributária

Conselheiros da Ordem apresentam aos senadores do Estado propostas de alterações na tributação destinada aos profissionais liberais

Publicado em 12 de Julho de 2023 às 18:11

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

12 jul 2023 às 18:11
Representantges da OAB se reúnem com Fabiano Contarato
Álvaro Lauff e Alessandro Rostagno, representantes da OAB-ES, se reuniram com o senador Fabiano Contarato Crédito: OAB-ES/Divulgação
Uma comissão da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Espírito Santo (OAB-ES) se reuniu nesta quarta-feira (12) com os senadores capixabas para solicitar mudanças no texto da reforma tributária, já aprovado pela Câmara dos Deputados. A intenção foi propor mudanças na tributação destinada aos profissionais liberais, que serão penalizados com a mudança na carga tributária.
Mantido o texto aprovado, as profissões regulamentadas, como advocacia, engenharia, medicina, contabilidade, arquitetura, dentre outras, vão sofrer uma tributação maior. No caso dos advogados, por exemplo, haverá um aumento. “Hoje o advogado é tributado em 14,75%, considerando impostos federais e o municipal. Com a mudança, passará a pagar 38%, um aumento de 150% em tributos”, explica Álvaro Lauff, presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB-ES.
O presidente da Ordem, José Carlos Rizk Filho, relata preocupação com a reforma tributária. Segundo ele, o texto leva a uma penalização dos profissionais liberais em razão do aumento da carga tributária que todos sofrerão em caso de aprovação definitiva.
OAB-ES vai ao Senado para pedir mudanças na reforma tributária
"Fico preocupado com a migração desse ônus aos profissionais liberais não enquadrados no regime do Simples. A OAB está dialogando esta semana com os senadores do Espírito Santo visando a debater alterações no projeto”, relata o presidente da Ordem.
Alessandro Rostagno, conselheiro federal da OAB-ES, se reuniu com o senador Fabiano Contarato (PT) e destacou a importância das profissões para o cidadão, para a sociedade e para a vida das pessoas. “São essenciais para a vida e a própria organização da sociedade e precisam ser tratadas diferentemente, com alíquotas diferenciada”, pondera.
Entrevista com o presidente reeleito da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho
José Carlos Rizk Filho, presidente da OAB-ES Crédito: OAb-ES/Divulgação

Proposta

Aos senadores está sendo apresentada uma proposta de mudanças no texto da reforma. O que a OAB sugere, segundo Rizk, visa a atender a todas profissões regulamentadas. O objetivo é que seja proposto um regramento próprio para as atividades de prestação de serviços e que haja fixação de um escalonamento de alíquotas conforme a essencialidade do serviço.
“A sugestão é que se busque equacionar essa situação, porque todos os custos do serviço são repassados aos consumidores finais. Até mesmo de forma indireta, já que os setores industriais, dentre outros, são consumidores da prestação de serviços. Então, também repassarão aos seus consumidores o aumento desse custo”, observa Rizk.
A sugestão apresentada aos senadores contempla:
  • Tratamento diferenciado para os profissionais liberais - que o imposto seja pago “por fora”, pelo consumidor final. “Seguindo o raciocínio da própria reforma tributária”, destaca Rostagno.
  • Regra de transição - E que os contratos que os profissionais firmarem até um dia antes de a reforma tributária entrar em vigor possam ter o imposto pago e acrescido ao serviço “por fora”, sendo pago pelo consumidor final.

Veja Também

Reforma tributária faz mudanças em imposto sobre herança; entenda

Entenda os principais pontos aprovados na reforma tributária

Reforma tributária: nova versão eleva poder de Sul e Sudeste em conselho

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Fabiano Contarato Senado Federal reforma tributária Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados