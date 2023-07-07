Entenda os principais pontos aprovados na reforma tributária

Sessão na Câmara dos Deputados em que foi aprovada a reforma tributária Crédito: Zeca Ribeiro/Agência Câmara

Veja quais as principais mudanças para consumidores, empresas e entes públicos.

O que estabelece a reforma

Acaba a cobrança de imposto em cascata (imposto sobre imposto)

Cada empresa paga apenas o imposto referente ao valor que adicionou ao produto ou serviço

Legislação única (hoje, cada município e Estado tem a sua)

Não incide sobre investimentos e exportações

Arrecadação fica no local (estado ou cidade) onde a mercadoria ou serviço foi consumido

Recursos destinados obrigatoriamente para saúde e educação e outras vinculações constitucionais serão mantido

Outros países seguem esse modelo de tributação?

Os novos tributos seguem o sistema conhecido como IVA (Imposto sobre Valor Agregado)

Ele é utilizado em mais de 170 países (na maior parte da Europa e da América Latina)

Carga tributária não muda

Novas alíquotas serão calibradas para manter a carga tributária sobre o consumo

Que tributos serão substituídos?

Três tributos federais (PIS, Cofins e IPI)

ICMS (estadual)

ISS (municipal)

Representam cerca de 50% da carga tributária e 90% da arrecadação com bens e serviços

Que tributos serão criados?

Um tributo federal: CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços). Com gestão federal, vai unificar IPI, PIS e Cofins

Um IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) dividido entre estados e municípios: com gestão compartilhada estados e municípios, unificará ICMS (estadual) e ISS (municipal)

Imposto Seletivo federal: sobre itens prejudiciais à saúde e ao meio ambiente (como cigarros, bebidas alcoólicas e agrotóxicos), e também sobre bens produzidos na Zona Franca de Manaus até 2073, quando forem produzidos em outras regiões

Qual será a alíquota?

A soma das alíquotas do CBS federal + IBS é estimada em 25% (percentual médio que já é pago hoje), segundo cálculos de especialistas

Haverá uma alíquota padrão, outra 60% menor e isenções

Sub-alíquotas: cada estado ou município pode aumentar ou reduzir sua parcela na alíquota geral, mas a mudança vale para todos os bens e serviços, ou seja, não pode beneficiar um setor

Quais itens terão alíquota 60% menor?

serviços de educação;

serviços de saúde;

dispositivos médicos;

alguns medicamentos (outros terão alíquota zero);

transporte público coletivo (podendo chegar a isenção);

produtos agropecuários in natura;

produtos da cesta básica (insumos agropecuários, alimentos e produtos de higiene);

atividades artísticas, culturais, jornalísticas e audiovisuais nacionais

dispositivos médicos e de acessibilidade para pessoas com deficiência

medicamentos e produtos de cuidados básicos à saúde menstrual

O que será tributado?

Todos os bens e serviços, sem diferença quanto à característica do produto

Inclui operações com intangíveis, como cessão de direitos e locação de bens

Alcança bens e serviços de plataformas digitais, inclusive aquelas sediadas no exterior

Diferenças regionais

Para evitar perda de arrecadação para estados e municípios, haverá um período de transição na divisão das receitas

Benefícios para empresas serão bancados com um fundo de desenvolvimento regional

Exceções previstas

Simples Nacional: adesão opcional ao novo sistema. Em todos os casos, o insumo da empresa vai gerar crédito para outras pessoas jurídicas

adesão opcional ao novo sistema. Em todos os casos, o insumo da empresa vai gerar crédito para outras pessoas jurídicas Zona Franca de Manaus: Haverá regra especial para manter o benefício

Haverá regra especial para manter o benefício Construção civil e setor imobiliário

Serviços financeiros

Empresas de seguros

Cooperativas

Combustíveis e lubrificantes

Prouni (educação)

Perse (setor de eventos)

Produtor rural pessoa física com receita anual inferior a R$ 3,6 milhões

Planos de saúde

Loterias

Administração pública

Serviços de hotelaria, parques de diversão e parques temáticos

Restaurantes

Aviação regional

O que é o "cashback do povo"?

O cashback é a devolução de parte do imposto pago, beneficiando sobretudo as famílias de menor renda

Esse mecanismo já vem sendo utilizado por países como Canadá, Uruguai e Colômbia para possibilitar que os pobres paguem menos impostos do que os ricos

O modelo a ser adotado ainda será detalhado

Quando a mudança entra em vigor?

Haverá um período de transição para o fim dos tributos antigos. A cada ano, a alíquota em vigor do ICMS e do ISS será reduzida em 1/10. Enquanto isso, as alíquotas do IVA estadual e municipal serão elevadas gradualmente para igualar a arrecadação original dos tributos que serão extintos

Também ocorrerá uma redução proporcional dos benefícios fiscais concedidos pelos Estados e municípios

2026-2027: transição federal (CBS)

2029 a 2032: transição para o IBS de estados e municípios

2033: Novo sistema pleno. Impostos estadual e municipal estarão extintos

Quem fiscaliza e cobra?

O tributo federal é de competência da Receita Federal

Conselho composto por estados e municípios para fiscalização, cobrança e arrecadação do IBS

O que ainda está em debate?

IPVA sobre veículos aquáticos e aéreos

Atualização da base de cálculo do IPTU

Progressividade do ITCMD: imposto sobre herança e doação (inclusive no exterior)

Também foi dada isenção do ITCMD para instituições sem fins lucrativos (entidades religiosas e institutos científicos e tecnológicos)

Resultados previstos pelo governo e especialistas

Crescimento adicional da economia de 12% ou mais em 15 anos

Isso equivale a R$ 470 a mais de renda por mês para cada brasileiro

Benefício para todos os setores: agro (+11%), serviços (+10%) e indústria (+17%)

Geração de 12 milhões de empregos em 15 anos

Como será o Conselho Federativo

O Conselho Federativo será responsável por centralizar a arrecadação do futuro IVA estadual e municipal, que vai substituir o ICMS e o ISS.

A composição e o peso de decisão de cada estado no órgão era alvo de críticas dos governadores.

Com a nova versão do parecer, o relator atendeu a pleito dos governadores e definiu a composição da estrutura:

27 representantes de cada um dos estados e o Distrito Federal

14 representantes que serão eleitos, com voto em peso igual, pelos municípios

e 13 representantes que serão eleitos, com peso do voto ponderado pelo número de habitantes, pelos municípios

Segundo o texto, as deliberações do conselho serão tomadas se alcançarem cumulativamente os votos:

nos Estados: da maioria absoluta de seus representantes e de representantes que correspondam a mais de 60% da população do país

da maioria absoluta de seus representantes e de representantes que correspondam a mais de 60% da população do país nos municípios: da maioria absoluta de seus representantes.

Fundo de Desenvolvimento Regional

O Fundo de Desenvolvimento Regional (FDR) terá o objetivo de reduzir as desigualdades regionais.

Duração: começa em 2029, sem prazo estipulado para o fim.

começa em 2029, sem prazo estipulado para o fim. Valor total do fundo:

no primeiro ano, serão R$ 8 bilhões, aumentando progressivamente até 2032

a partir de 2033, o governo federal vai destinar ao FDR R$ 40 bilhões por ano

A forma como os recursos seriam distribuídos entre os estados continua em aberto.

Cesta básica nacional de alimentos