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Estratégia

Fundos de Fundos: opção interessante para diversificar investimentos

Descubra o que são FOFs, os diferentes tipos existentes, suas vantagens e desvantagens e se vale a pena investir

Públicado em 

13 jun 2023 às 09:16
Vicente Duarte

Colunista

Vicente Duarte

Investir em Fundos de Fundos (FOFs) tem se tornado uma opção cada vez mais popular entre os investidores que desejam diversificar suas carteiras. Neste artigo, exploraremos o conceito de FOFs, os diferentes tipos existentes, suas vantagens e desvantagens e se vale a pena considerá-los em sua estratégia de investimento.
Os Fundos de Fundos, como o próprio nome sugere, são veículos de investimento que aplicam em cotas de outros fundos. Essa modalidade é frequentemente encontrada no mercado de Fundos Imobiliários (FIIs), embora existam também FOFs voltados para outras estratégias de investimento.
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Há FOFs que diversificam suas carteiras em diferentes tipos de fundos, como ações, renda fixa ou multimercado Crédito: Pexels
Os FOFs podem ser classificados de acordo com a estratégia de investimento adotada. Alguns focam exclusivamente em Fundos Imobiliários, enquanto outros diversificam suas carteiras em diferentes tipos de fundos, como ações, renda fixa ou multimercado. Portanto, é crucial compreender a estratégia adotada por um FOF antes de investir nele.
Uma das principais vantagens de investir em FOFs é a diversificação imediata da carteira. Ao adquirir cotas de um FOF, o investidor confia a responsabilidade de selecionar e gerir a compra e venda de cotas de outros fundos a um gestor profissional. Isso garante uma diversificação intrínseca à carteira, fundamental para a segurança e preservação do patrimônio, além de proporcionar uma distribuição de renda regular.
Além disso, ao investir em um FOF, o investidor tem acesso a uma gestão profissional. O gestor do FOF é um especialista no mercado financeiro que busca ganhos para os investidores. A especialização e a dedicação podem resultar em melhores retornos, já que o gestor está constantemente buscando oportunidades no mercado.

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Por outro lado, uma das principais desvantagens dos FOFs é a duplicidade das taxas de administração. Enquanto o gestor do FOF paga as taxas dos fundos em que investe, o investidor arca também com as taxas cobradas pelo gestor do FOF. Isso implica em uma redução na rentabilidade do investidor, uma vez que ele acaba pagando duas vezes pela administração.
A decisão de investir em Fundos de Fundos depende do perfil de cada investidor e de seus objetivos financeiros. Para investidores iniciantes, os FOFs podem ser uma opção interessante, pois oferecem uma carteira diversificada e contam com a experiência do gestor na seleção dos fundos.
No entanto, é importante analisar as taxas cobradas pelo gestor do FOF e avaliar se os benefícios da gestão profissional compensam esses custos adicionais. Também é fundamental realizar uma pesquisa minuciosa sobre o histórico e a reputação do gestor antes de investir em um FOF.
Em suma, antes de investir em FOFs, é recomendável que o investidor busque orientação de seu gerente bancário para obter mais informações e auxílio na escolha da melhor opção de acordo com seu perfil e seus objetivos.

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Vicente Duarte

Graduado em Economia pela Ufes, com MBA em Gestão Financeira e Controladoria pela FGV e MBA em Digital Business pela USP. Atua há 15 anos no mercado financeiro e atualmente é diretor do Banestes.

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