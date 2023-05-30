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Investimentos isentos de IR: chance para maximizar seus rendimentos

Saber quais são as principais opções isentas de imposto pode ser uma estratégia inteligente para diversificar a carteira e aumentar os ganhos

Públicado em 

30 mai 2023 às 09:01
Vicente Duarte

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Vicente Duarte

Quando se trata de investimentos, a possibilidade de obter ganhos sem a incidência de Imposto de Renda é extremamente atrativa. Conhecer as opções de investimentos isentos de IR pode ser uma estratégia inteligente para diversificar sua carteira e potencializar os seus ganhos. Neste artigo, exploraremos algumas das principais alternativas disponíveis no mercado brasileiro.
A poupança é o investimento isento de IR mais conhecido. Embora seja popular, é importante ter em mente que a sua rentabilidade costuma ser relativamente baixa em comparação a outras opções disponíveis. No entanto, em um horizonte de curto prazo, a poupança pode oferecer certas vantagens em relação a investimentos que estão sujeitos a descontos progressivos de IR, especialmente para resgates realizados em até seis meses.
Carteira de investimentos, planejamento financeiro
Analise seu perfil e objetivos para tomar decisões conscientes sobre seus investimentos Crédito: Divulgação
Outra opção interessante é a Letra de Crédito Imobiliário (LCI). Ao adquirir uma LCI, o investidor empresta dinheiro ao banco, que o utiliza para realizar empréstimos no setor imobiliário. A Letra de Crédito do Agronegócio (LCA) segue a mesma lógica, porém direciona os recursos para projetos ligados ao agronegócio. Ambas as aplicações oferecem isenção de IR e podem ser atrativas para investidores que desejam apoiar esses setores específicos.
Os Certificados de Recebível Imobiliário (CRI) e os Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) são investimentos com estruturas um pouco mais complexas. Os CRIs são títulos que representam dívidas do setor imobiliário, enquanto os CRAs são originados por compromissos de pagamentos ligados ao setor agrícola. É importante destacar que esses investimentos não possuem garantia do Fundo Garantidor de Crédito (FGC), o que pode implicar em um risco maior para o investidor.
As Debêntures Incentivadas também se destacam como uma opção isenta de IR. Esses títulos são emitidos por empresas do ramo de infraestrutura, como as ligadas à construção de estradas, ferrovias e aeroportos. As Debêntures Incentivadas permitem que as empresas captem recursos junto aos investidores, incentivando o desenvolvimento desses setores estratégicos para o país.
Os Fundos Imobiliários são outra alternativa a considerar. Funcionando como condomínios, esses fundos permitem que investidores adquiram cotas e participem dos lucros gerados por imóveis selecionados por um gestor profissional. Os aluguéis provenientes desses imóveis são isentos de IR, enquanto a valorização das cotas sofre a incidência do imposto.

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No mercado de ações também existem oportunidades isentas de IR. Os dividendos recebidos pelos acionistas são isentos, independentemente do valor. Além disso, as vendas de ações realizadas no mês, com valor inferior a R$ 20 mil, estão isentas do imposto, desde que sejam operações normais. Porém, operações de Day Trade, Mercado Futuro e Opções são tributadas.
É importante destacar que, ao declarar investimentos isentos de IR, é fundamental estar em conformidade com a legislação e informar corretamente todas as transações realizadas, garantindo assim a conformidade com as obrigações fiscais.
Em suma, os investimentos isentos de IR podem ser uma estratégia interessante para maximizar os seus rendimentos. Embora algumas dessas aplicações possam apresentar rentabilidades ligeiramente inferiores, a vantagem de não pagar Imposto de Renda pode compensar a diferença.
Lembre-se sempre de buscar a orientação do gerente do seu banco antes de realizar qualquer investimento. Analisar o seu perfil e objetivos é fundamental para tomar decisões conscientes em relação aos seus investimentos.

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Vicente Duarte

Graduado em Economia pela Ufes, com MBA em Gestao Financeira e Controladoria pela FGV e MBA em Digital Business pela USP. Atua ha 15 anos no mercado financeiro e atualmente e diretor do Banestes.

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