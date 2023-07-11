Fiagro: uma oportunidade de investimento no agronegócio

Lançado em março de 2021, esse fundo proporciona acesso aos investimentos no agronegócio para pessoas físicas e jurídicas. Neste artigo, exploraremos o funcionamento, as características, as vantagens e a viabilidade do investimento no Fiagro.

Fiagro, fundo do agronegócio Crédito: Divulgação/fiagro.com.br

O que é Fiagro?

O Fiagro, ou Fundo de Investimento em Cadeias Agroindustriais, é um tipo de fundo que capta recursos de investidores para aplicá-los em ativos do agronegócio. Criado por meio da Lei nº 14.130, o Fiagro tem o objetivo de ampliar o acesso ao financiamento do setor agropecuário , que tradicionalmente conta com investidores institucionais. Esse fundo pode direcionar seus investimentos para ativos como imóveis rurais, títulos de crédito, valores mobiliários e participação em sociedades relacionadas à cadeia produtiva agroindustrial.

Funcionamento do Fiagro

O Fiagro funciona de forma similar a outros fundos de investimento , porém com adaptações específicas para o setor agropecuário. Os recursos captados são direcionados para investimentos em imóveis rurais e atividades relacionadas à produção agroindustrial. Isso pode incluir direitos creditórios do agronegócio, títulos de securitização e participação em sociedades. A rentabilidade do Fiagro provém da venda ou locação de imóveis rurais, rendimentos de ativos financeiros e diferenças entre o preço de compra e venda dos investimentos (ganho de capital).

O Fiagro é dividido em três categorias principais:

Fiagro-FIDC (Direitos Creditórios): Nessa modalidade, o fundo investe em direitos creditórios do agronegócio. Isso permite que empresas do setor antecipem valores a receber, financiando suas operações com melhores condições de pagamento e juros mais baixos.

Fiagro-FII (Imobiliários): Os fundos Fiagro-FII investem em imóveis rurais, como terras agrícolas. Essa categoria democratiza o acesso a investimentos nesse mercado, permitindo que pequenos investidores participem do setor agropecuário.

Fiagro-FIP (Participações): Nesse tipo de Fiagro, o investimento é feito em participações societárias de empresas agrícolas. Isso proporciona aos investidores a oportunidade de investir em negócios já estabelecidos e estruturados, sem a necessidade de aportes financeiros significativos.

Investir no Fiagro apresenta diversas vantagens, tais como:

Diversificação: O Fiagro permite uma maior diversificação de ativos relacionados ao agronegócio, como imóveis rurais, participação em sociedades e ativos financeiros da cadeia produtiva agroindustrial.

Facilidade: Ao investir no Fiagro, não é necessário adquirir um imóvel rural diretamente, eliminando a necessidade de um grande desembolso financeiro. A administração dos imóveis, compra e venda, manutenção e impostos ficam a cargo dos profissionais responsáveis pelo fundo.

Potencial de valorização: A valorização dos imóveis rurais investidos pelo Fiagro pode resultar no aumento do valor das cotas do fundo, beneficiando os investidores.

Rentabilidade atrativa: O agronegócio brasileiro é um setor relevante e resiliente, o que pode significar retornos atrativos para os investidores do Fiagro.

Benefícios fiscais: Os rendimentos distribuídos pelos Fiagros são isentos de Os rendimentos distribuídos pelos Fiagros são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas, desde que as cotas sejam negociadas em bolsas de valores ou no mercado de balcão organizado, e o fundo possua, no mínimo, 50 cotistas.

Desvantagens do Fiagro:

Sazonalidade: O setor agropecuário possui períodos específicos de plantio e safra, o que pode gerar variações nas receitas e distribuições do fundo ao longo do ano.

Volatilidade: Dependendo das categorias de Fiagro escolhidas, a rentabilidade pode ser volátil, principalmente nos fundos que investem em imóveis rurais ou participações societárias.

Riscos do agronegócio: Fatores como condições climáticas, variação dos preços das commodities e flutuação do câmbio podem afetar os resultados e a volatilidade do investimento no Fiagro.