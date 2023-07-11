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Setor atrativo

Fiagro: uma oportunidade de investimento no agronegócio

Descubra como funciona, as características, as vantagens e a viabilidade de investir em Fiagro

Publicado em 11 de Julho de 2023 às 08:12

Públicado em 

11 jul 2023 às 08:12
Vicente Duarte

Colunista

Vicente Duarte

agronegócio desempenha um papel crucial na economia brasileira, representando mais de um quarto do Produto Interno Bruto (PIB) do país. Com o intuito de tornar esse setor ainda mais atrativo para investidores, foi criado o Fiagro, um Fundo de Investimento em Cadeias Agroindustriais.
Lançado em março de 2021, esse fundo proporciona acesso aos investimentos no agronegócio para pessoas físicas e jurídicas. Neste artigo, exploraremos o funcionamento, as características, as vantagens e a viabilidade do investimento no Fiagro.
Fiagro, fundo do agronegócio
Fiagro, fundo do agronegócio Crédito: Divulgação/fiagro.com.br

O que é Fiagro?

O Fiagro, ou Fundo de Investimento em Cadeias Agroindustriais, é um tipo de fundo que capta recursos de investidores para aplicá-los em ativos do agronegócio. Criado por meio da Lei nº 14.130, o Fiagro tem o objetivo de ampliar o acesso ao financiamento do setor agropecuário, que tradicionalmente conta com investidores institucionais. Esse fundo pode direcionar seus investimentos para ativos como imóveis rurais, títulos de crédito, valores mobiliários e participação em sociedades relacionadas à cadeia produtiva agroindustrial.

Funcionamento do Fiagro

O Fiagro funciona de forma similar a outros fundos de investimento, porém com adaptações específicas para o setor agropecuário. Os recursos captados são direcionados para investimentos em imóveis rurais e atividades relacionadas à produção agroindustrial. Isso pode incluir direitos creditórios do agronegócio, títulos de securitização e participação em sociedades. A rentabilidade do Fiagro provém da venda ou locação de imóveis rurais, rendimentos de ativos financeiros e diferenças entre o preço de compra e venda dos investimentos (ganho de capital).

O Fiagro é dividido em três categorias principais:

Fiagro-FIDC (Direitos Creditórios): Nessa modalidade, o fundo investe em direitos creditórios do agronegócio. Isso permite que empresas do setor antecipem valores a receber, financiando suas operações com melhores condições de pagamento e juros mais baixos.
Fiagro-FII (Imobiliários): Os fundos Fiagro-FII investem em imóveis rurais, como terras agrícolas. Essa categoria democratiza o acesso a investimentos nesse mercado, permitindo que pequenos investidores participem do setor agropecuário.
Fiagro-FIP (Participações): Nesse tipo de Fiagro, o investimento é feito em participações societárias de empresas agrícolas. Isso proporciona aos investidores a oportunidade de investir em negócios já estabelecidos e estruturados, sem a necessidade de aportes financeiros significativos.

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Investir no Fiagro apresenta diversas vantagens, tais como:

Diversificação: O Fiagro permite uma maior diversificação de ativos relacionados ao agronegócio, como imóveis rurais, participação em sociedades e ativos financeiros da cadeia produtiva agroindustrial.
Facilidade: Ao investir no Fiagro, não é necessário adquirir um imóvel rural diretamente, eliminando a necessidade de um grande desembolso financeiro. A administração dos imóveis, compra e venda, manutenção e impostos ficam a cargo dos profissionais responsáveis pelo fundo.
Potencial de valorização: A valorização dos imóveis rurais investidos pelo Fiagro pode resultar no aumento do valor das cotas do fundo, beneficiando os investidores.
Rentabilidade atrativa: O agronegócio brasileiro é um setor relevante e resiliente, o que pode significar retornos atrativos para os investidores do Fiagro.
Benefícios fiscais: Os rendimentos distribuídos pelos Fiagros são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas, desde que as cotas sejam negociadas em bolsas de valores ou no mercado de balcão organizado, e o fundo possua, no mínimo, 50 cotistas.

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Desvantagens do Fiagro:

Sazonalidade: O setor agropecuário possui períodos específicos de plantio e safra, o que pode gerar variações nas receitas e distribuições do fundo ao longo do ano.
Volatilidade: Dependendo das categorias de Fiagro escolhidas, a rentabilidade pode ser volátil, principalmente nos fundos que investem em imóveis rurais ou participações societárias.
Riscos do agronegócio: Fatores como condições climáticas, variação dos preços das commodities e flutuação do câmbio podem afetar os resultados e a volatilidade do investimento no Fiagro.
Em resumo, o Fiagro surge como uma nova oportunidade de investimento no agronegócio brasileiro, um setor essencial para a economia do país. Com suas características específicas e possibilidade de investimento em imóveis rurais, direitos creditórios, valores mobiliários e participação em empresas, o Fiagro oferece diversificação, potencial de valorização e benefícios fiscais aos investidores. Contudo, é importante avaliar a sazonalidade, a volatilidade e os riscos inerentes ao setor antes de decidir investir. Com uma gestão adequada e compreensão dos riscos, o Fiagro pode ser uma opção interessante para aqueles que desejam explorar as oportunidades do agronegócio brasileiro.

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Vicente Duarte

Graduado em Economia pela Ufes, com MBA em Gestao Financeira e Controladoria pela FGV e MBA em Digital Business pela USP. Atua ha 15 anos no mercado financeiro e atualmente e diretor do Banestes.

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