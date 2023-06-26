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Estabilidade

Aluguel residencial tem alta de 1,19% em maio, mas mostra desaceleração

Apesar do aumento de preços, Índice FipeZap de locação ficou abaixo que o de abril, indicando um movimento natural de estabilização de preços
Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

26 jun 2023 às 13:48

Publicado em 26 de Junho de 2023 às 13:48

Aluguel, locação, alugar imóvel
A expectativa é de que os valores de locação aumentem em ritmo menor nos próximos meses Crédito: Shutterstock
O índice FipeZap de maio trouxe um aumento de 1,19% nos preços dos aluguéis residenciais. No entanto, esse indicador ficou abaixo do registrado em abril, de 1,75%, mostrando uma leve desaceleração de preços. Por outro lado, a alta acumulada dos valores de locação segue, atingindo o patamar de 16,52% nos últimos 12 meses e de 7,76% no ano. O recorte de 2023 foi bem acima da inflação ao consumidor medida pelo IPCA/IBGE (+2,95%) e da variação do IGP-M/FGV (-2,58%).
Segundo o economista do DataZap+ Pedro Tenório, essa alta está motivada pelo avanço significativo do mercado de trabalho em 2022 e também pela inflação mais alta, mas como não há previsão de repetição desse cenário, segundo afirma o especialista, há uma tendência natural de desaceleração dos preços de locação.
“O movimento de menor aumento em maio se encaixa dentro dessa desaceleração natural do aluguel. O movimento ainda é incipiente, pois o mercado de trabalho surpreendeu positivamente até agora em 2023, refletindo o PIB acima do esperado no 1º trimestre, o que tem prolongado o aquecimento no mercado de locação”, acrescenta.
Para os próximos meses, a expectativa é de que o aumento do aluguel, continue caindo, mesmo permanecendo em números positivos, ou seja, os preços de locação devem aumentar em ritmo menor nos próximos meses.
“A questão é a velocidade desse ajuste, uma vez que as condições externas positivas têm impulsionado o setor agropecuário, o que aquece a economia e o mercado de trabalho. Melhores condições externas e desempenho deste setor implicam em uma desaceleração mais lenta e longa, enquanto piores condições, serão refletidas em piora do mercado de trabalho e desaceleração mais forte do aluguel”, afirma.
De acordo com os dados do Índice FipeZAP+ de Locação Residencial, o preço médio do aluguel de imóveis residenciais foi de R$ 39,48/m² em maio de 2023. Os maiores valores médios foram verificados em residenciais de 1 quarto: R$ 50,05/m² e os menores, ficaram para as unidades com 3 dormitórios: R$ 34,82/m².
A rentabilidade média verificada nesse período ficou em 5,42% ao ano. Patamar inferior à rentabilidade média projetada para aplicações financeiras de referência nos próximos 12 meses, segundo o DataZap+. Entre os tipos de imóveis residenciais, a maior rentabilidade foi identificada para o aluguel de unidades com apenas 1 dormitório, +5,91% ao ano, ou seja, levemente acima da média.

Aluguel comercial

Com relação ao aluguel comercial, este também registrou uma nova alta nos valores de locação, de 0,48% em maio. No acumulado do ano, esse índice chegou a 2,95% e em 12 meses, oscilou em 4,72%.
Por outro lado, os preços de venda de imóveis comerciais passaram a acumular uma queda nominal de 0,50%. Nesse cenário, o valor médio de venda de salas e conjuntos comerciais de até 200m² foi avaliado em R$ 8.434/m2. E o valor médio de locação foi de R$ 40,87/m².
Já com relação ao retorno médio de locação, este teve o índice de 5,99% ao ano, superando a rentabilidade projetada para a locação de imóveis residenciais (5,42% ao ano).

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