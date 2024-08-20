O que é economia comportamental e como ela explica as decisões do investidor

A economia comportamental é um campo da economia que une elementos da psicologia e economia tradicional para compreender melhor como as pessoas tomam decisões financeiras. Ao contrário da suposição clássica de que os indivíduos são sempre racionais e buscam maximizar seus benefícios, a economia comportamental revela que nossas decisões são frequentemente influenciadas por vieses cognitivos e emocionais . Esses vieses, muitas vezes, nos levam a tomar decisões que podem não ser as mais vantajosas do ponto de vista financeiro. Veja alguns deles:

Entender vieses cognitivos e emocionais ajuda investidores a tomar melhores decisões e evitar armadilhas Crédito: Freepik

Aviso à perda: o medo de perder mais do que ganhar

Um dos conceitos centrais da economia comportamental é a aversão à perda. Pesquisas mostram que as pessoas tendem a sentir a dor da perda mais intensamente do que o prazer de um ganho equivalente. Em termos de investimento, isso significa que os investidores podem ser excessivamente cautelosos, evitando riscos que, racionalmente, poderiam ser benéficos a longo prazo. Por exemplo, um investidor pode preferir não vender uma ação em queda, temendo realizar a perda, mesmo que essa seja a melhor decisão.

Efeito manada: seguindo o fluxo

Outro viés comum é o efeito manada, que ocorre quando indivíduos tomam decisões com base no comportamento de outros, em vez de seguir sua própria análise racional. No mundo dos investimentos, isso é evidente quando um ativo começa a ser comprado ou vendido massivamente, não necessariamente por seus fundamentos, mas porque “todo mundo está fazendo”. Esse comportamento pode inflar bolhas de mercado ou gerar quedas bruscas , causando perdas significativas para aqueles que seguem a manada sem avaliar a situação de forma crítica.

Excesso de confiança: a ilusão do controle

O excesso de confiança é um viés comportamental onde os investidores acreditam ter mais controle sobre suas decisões do que realmente têm. Esse viés pode levar a uma superestimação de habilidades pessoais e subestimação de riscos, resultando em decisões financeiras imprudentes. Por exemplo, um investidor pode acreditar que pode prever o mercado com precisão, ignorando a volatilidade inerente e, consequentemente, fazendo apostas arriscadas.

Ancoragem: a influência das primeiras impressões

A ancoragem é outro viés que afeta as decisões de investimento. Ela ocorre quando um investidor se fixa em uma informação inicial, como o preço de uma ação quando a comprou, e usa essa informação como referência para futuras decisões. Mesmo que o valor de mercado tenha mudado, a decisão do investidor continua a ser influenciada por essa "âncora", levando a decisões que podem não refletir o valor real atual do ativo.

Tomando decisões mais racionais

Ao reconhecer esses vieses, os investidores podem adotar estratégias mais racionais e eficazes. Uma abordagem prática é buscar diversificação nos investimentos e evitar decisões baseadas em emoções ou no comportamento do mercado. Outra estratégia é definir metas claras e um plano de investimento, seguindo-o rigorosamente, independentemente das flutuações do mercado.

Conclusão