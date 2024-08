Ações, FIIs, criptomoedas: entenda o que é renda variável e como investir

As aplicações em renda variável têm ganhado cada vez mais destaque no cenário de investimentos, especialmente em um contexto de queda das taxas de juros , onde a renda fixa torna-se menos atrativa. Mas o que exatamente é renda variável e como podemos investir nesse tipo de ativo? Vamos explorar esses pontos.

O que é renda variável?

Renda variável é uma categoria de investimentos onde os retornos não são previsíveis e podem variar de acordo com a performance do mercado. Diferentemente da renda fixa, em que a rentabilidade é conhecida previamente, na renda variável o retorno depende de fatores econômicos, políticos e específicos de cada ativo. Isso inclui ações, fundos imobiliários (FIIs), fundos de índice (ETFs), BDRs e criptomoedas.

Por que Investir em renda variável?

Investir em renda variável pode ser comparado a navegar em mar aberto. Enquanto a jornada pode ser desafiadora, as recompensas são potencialmente maiores. A principal vantagem é o potencial de altos retornos. Por exemplo, ao investir em ações você se torna sócio de uma empresa e pode se beneficiar do crescimento dela. Além disso, a diversificação oferecida por ativos como FIIs e ETFs pode ajudar a mitigar riscos.

Principais tipos de investimentos em renda variável

Como investir em renda variável?

Escolha uma corretora de confiança para realizar as suas operações. Plataformas com boa reputação oferecem segurança e ferramentas adequadas para a gestão de seus investimentos.

Investir em renda variável pode parecer intimidante, mas com estudo e estratégia é possível aproveitar as suas vantagens. A combinação de potencial de altos retornos e diversificação torna essa modalidade uma opção atraente para diversos perfis de investidor. Lembre-se de que cada decisão deve ser tomada com base em conhecimento e alinhamento com seus objetivos financeiros.