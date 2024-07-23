Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Investimento

Confira se vale a pena comprar e guardar dólar em casa

Saiba quais são os riscos que envolvem o armazenamento da moeda, como segurança e rentabilidade incerta, além de conhecer alternativas mais vantajosas

Públicado em 

23 jul 2024 às 08:18
Vicente Duarte

Colunista

Vicente Duarte

A ideia de comprar e guardar dólar americano em casa é comum entre muitos brasileiros, especialmente, em tempos de incerteza econômica. No entanto essa prática pode não ser a melhor escolha para todos. Vamos explorar os diferentes aspectos dessa decisão para entender se realmente vale a pena.

Segurança

Guardar dinheiro em casa sempre envolve riscos. Mesmo com medidas de segurança, como cofres e sistemas de alarme, a possibilidade de roubo ou até mesmo perda em caso de desastres naturais permanece. A segurança das reservas é uma das principais preocupações, e manter valores em grandes quantias em casa, sabidamente, não é uma prática recomendada.

Valorização do dólar

O dólar é conhecido por sua estabilidade e por ser uma moeda de reserva global. Em momentos de crise, a moeda americana tende a se valorizar, protegendo os investimentos. No entanto essa valorização não é garantida a curto prazo. Fatores econômicos globais, políticas monetárias dos EUA e eventos geopolíticos podem influenciar a cotação do dólar de maneiras imprevisíveis.

Custos de oportunidade

Ao manter dólares em casa, você está perdendo a oportunidade de investir esse dinheiro em ativos que podem render juros ou dividendos. Investir em títulos públicos, ações ou mesmo deixar o dinheiro em uma conta poupança pode ser mais vantajoso a longo prazo. Além disso, o dinheiro parado em casa não gera nenhum tipo de retorno financeiro.

Alternativas de investimento

Existem várias alternativas para quem deseja investir em dólares sem precisar guardar a moeda física. Contas em dólar em bancos internacionais, fundos cambiais e ETFs (Exchange-Traded Funds) são opções práticas. Essas alternativas permitem que você aproveite a valorização do dólar sem os riscos e inconvenientes de manter o dinheiro em casa.

Conclusão

Comprar e guardar dólares em casa pode parecer uma estratégia de proteção financeira, mas os riscos e desvantagens superam os benefícios, na maioria dos casos. Para quem busca proteção cambial e valorização do patrimônio, investir em alternativas seguras e regulamentadas é essencial. Consultar um especialista em investimentos pode ajudar a encontrar a estratégia mais adequada ao seu perfil e objetivos financeiros.
A ideia de guardar dólares em casa deve ser cuidadosamente avaliada. A segurança, a valorização da moeda, os custos de oportunidade e as implicações legais são fatores que precisam ser considerados. Optar por investimentos mais seguros e rentáveis pode ser a melhor maneira de proteger e valorizar seu patrimônio.

Veja Também

Por que a inflação nos EUA afeta seus investimentos aqui no Brasil

Saiba se dolarizar a sua poupança é uma boa ideia

Investidor tem razão em dolarizar a carteira diante do risco político?

Vicente Duarte

Graduado em Economia pela Ufes, com MBA em Gestao Financeira e Controladoria pela FGV e MBA em Digital Business pela USP. Atua ha 15 anos no mercado financeiro e atualmente e diretor do Banestes.

Tópicos Relacionados

dinheiro Investimentos Dólar Mercado Financeiro Vicente Duarte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pela primeira vez, lista tríplice para o TRE-ES vai ser composta só por mulheres
Imagem de destaque
Governo quer liberar R$ 7 bilhões do FGTS a 10 milhões de trabalhadores, diz ministro
Imagem de destaque
Proteína vegetal: 5 receitas leves e saudáveis para almoço e jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados