Lula diz que economia não quebra e que aprendeu responsabilidade fiscal com sua mãe

OSASCO - O presidente Lula (PT) disse nesta sexta-feira (5) em Osasco (SP) que a economia não vai quebrar e que não adianta falar de responsabilidade fiscal com ele.

"Não adianta falar de responsabilidade fiscal, porque, se tem uma coisa que eu aprendi com a dona Lindu [a mãe do presidente], foi responsabilidade fiscal, cuidar do meu pagamento, cuidar do meu salário, cuidar da minha família. E hoje a minha família é o Brasil", afirmou, em evento no campus Osasco da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), na Grande São Paulo.

"Só vai dar certo se a economia estiver arrumada. Se a gente fizer como aquela pessoa que joga dinheiro fora por causa do cartão de crédito a economia vai quebrar. E no meu governo não vai quebrar porque nós temos responsabilidade de cuidar desse país", completou.

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Pela manhã, o presidente participou de inauguração de um novo edifício no campus em Osasco da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo). No período da tarde, está prevista visita a obras do CEU (Centro Educacional Unificado) em Diadema.

A moeda americana chegou a tocar a máxima de R$ 5,70 na sessão da última terça-feira (2), mas passou a recuar e fechou o pregão de quinta (5) valendo R$ 5,50 após sinalizações positivas por parte do governo Lula de que haveria cortes de gastos.

Os investidores responderam imediatamente a falas do presidente de que seu governo tem compromisso fiscal e vai cumprir o arcabouço fiscal. Naquele dia, Lula disse que gasta quando é necessário, não joga dinheiro fora e que responsabilidade fiscal é compromisso. Além disso, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad , anunciou corte de R$ 25,9 bilhões para 2025.

"Aqui nesse governo a gente aplica dinheiro necessário, gasto com edução e saúde quando é necessário, mas a gente não joga dinheiro fora. Responsabilidade fiscal não é palavra, é compromisso desse governo desde 2003 e a gente manterá ele à risca", disse Lula, em discurso no lançamento do Plano Safra Agricultura Familiar, no Palácio do Planalto.