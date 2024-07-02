'Me preocupa subida do dólar, é uma especulação', afirma Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a atribuir a alta do dólar a uma "especulação contra o real", após a moeda americana fechar a segunda-feira (1º), a R$ 5,65, maior cotação desde 10 de janeiro de 2022. As declarações ocorreram em entrevista à Rádio Sociedade, em Salvador (BA), nesta terça-feira (2).
"É um absurdo. Veja, obviamente que me preocupa essa subida do dólar. É uma especulação. Há um jogo de interesse especulativo contra o real neste país", declarou.
Na sequência, Lula afirmou que volta a Brasília para uma reunião nesta quarta-feira (3), "porque não é normal o que está acontecendo". Segundo ele, o governo tem que agir em relação à situação sobre a suposta especulação contra o real.
"Nós temos que fazer alguma coisa. Eu não posso falar aqui o que é possível fazer, porque, se não, eu estaria alertando os meus adversários", declarou Lula.
O real apresenta o pior desempenho entre seus pares latino-americanos. Na segunda-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou crer que o patamar de câmbio vá se acomodar e que a situação do dólar se reverta, à medida que os processos de decisão sobre gastos do governo forem concluídos.