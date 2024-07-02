'Me preocupa subida do dólar, é uma especulação', afirma Lula

"É um absurdo. Veja, obviamente que me preocupa essa subida do dólar. É uma especulação. Há um jogo de interesse especulativo contra o real neste país", declarou.

Na sequência, Lula afirmou que volta a Brasília para uma reunião nesta quarta-feira (3), "porque não é normal o que está acontecendo". Segundo ele, o governo tem que agir em relação à situação sobre a suposta especulação contra o real.

"Nós temos que fazer alguma coisa. Eu não posso falar aqui o que é possível fazer, porque, se não, eu estaria alertando os meus adversários", declarou Lula.