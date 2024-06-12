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Vicente Duarte

Saiba como pagar menos Imposto de Renda em seus investimentos

O Leão pode "abocanhar" parte significativa dos lucros sobre os rendimentos, impactando à rentabilidade final, mas há maneiras de reduzir essa carga tributária

Públicado em 

12 jun 2024 às 08:08
Vicente Duarte

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Vicente Duarte

Quando o assunto é investimento, uma das maiores preocupações dos investidores é a tributação. O Imposto de Renda sobre os rendimentos pode corroer uma parte significativa dos lucros, impactando à rentabilidade final. Felizmente, existem estratégias legais e eficazes para reduzir a carga tributária sobre seus investimentos. Vamos explorar maneiras de otimizar sua carteira para que você pague menos o tributo federal.
Pessoa estudando sobre investimentos
Pessoa estudando sobre investimentos Crédito: Shutterstock

Escolha a alíquota certa

Para investidores em renda fixa, a tabela regressiva de Imposto de Renda é uma ferramenta poderosa. Quanto mais tempo o investimento é mantido, menor é a alíquota do imposto. Por exemplo, aplicações mantidas por até seis meses são tributadas a 22,5%, enquanto aquelas com prazo superior a dois anos pagam apenas 15%. Portanto, ao planejar seus investimentos, considere o prazo para aproveitar as alíquotas mais baixas.

Invista em produtos isentos

Existem diversas opções de investimentos que são isentas de Imposto de Renda. As Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e do Agronegócio (LCA) são exemplos populares, oferecendo rendimentos livres de tributação para pessoas físicas. Além disso, os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e do Agronegócio (CRA) também são alternativas interessantes para quem busca isenção fiscal. Por fim, os rendimentos de cadernetas de poupança também são isentos, embora a rentabilidade seja inferior.

Utilize a isenção de imposto em ações

No mercado de ações, vendas mensais de até R$ 20 mil são isentas de Imposto de Renda. Aproveitar essa isenção pode ser uma estratégia eficiente para quem opera com volumes menores. Além disso, reinvestir dividendos recebidos, que também são isentos, pode aumentar significativamente o retorno de sua carteira sem a incidência de impostos.

Fundos imobiliários: rendimentos isentos para Pessoas Físicas

Os Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) oferecem uma oportunidade única: os rendimentos distribuídos por esses fundos são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas, desde que certos requisitos sejam atendidos, como o número mínimo de cotistas e a negociação em bolsa. No entanto, é importante lembrar que a venda das cotas é tributada.

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Benefícios fiscais para planos de previdência

Os planos de previdência privada, como o PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre) e o VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre), são conhecidos por seus benefícios fiscais. Contribuições ao PGBL podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto de renda até o limite de 12% da renda bruta anual, reduzindo o imposto a pagar no curto prazo. Já o VGBL não permite dedução, mas a tributação ocorre apenas sobre os rendimentos no resgate.

Fundo de Longo Prazo e ETF

Investir em fundos de longo prazo, como Fundos de Investimento em Participações (FIPs) e Exchange Traded Funds (ETFs), pode resultar em vantagens fiscais. Os ETFs, por exemplo, são tributados apenas no momento da venda das cotas, permitindo o diferimento do imposto. Além disso, os Fundos de Ações possuem alíquotas menores de IR, o que pode ser vantajoso em uma estratégia de longo prazo.
Por fim, a redução da carga tributária nos investimentos requer planejamento e conhecimento das opções disponíveis. Ao escolher produtos isentos, alíquotas regressivas ou isenções específicas, é possível otimizar os rendimentos e pagar menos Imposto de Renda, de forma legal e estratégica. Como em qualquer decisão financeira, é aconselhável consultar um especialista para alinhar as estratégias com seus objetivos e perfil de investidor.

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Vicente Duarte

Graduado em Economia pela Ufes, com MBA em Gestao Financeira e Controladoria pela FGV e MBA em Digital Business pela USP. Atua ha 15 anos no mercado financeiro e atualmente e diretor do Banestes.

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Imposto de Renda Investimentos Imposto Mercado de Ações Tributo Fundo Imobiliário Renda Fixa Vicente Duarte
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