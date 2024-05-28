Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vicente Duarte

Previdência privada: entenda por que investir e quais as vantagens

Saiba como funciona esse tipo de investimento, que pode garantir uma aposentadoria mais tranquila; o ideal é começar o quanto antes

Publicado em 28 de Maio de 2024 às 09:03

Públicado em 

28 mai 2024 às 09:03
Vicente Duarte

Colunista

Vicente Duarte

Em um cenário econômico marcado por incertezas, garantir um futuro financeiro seguro tornou-se uma prioridade para muitos brasileiros. Confiar apenas na previdência social pode ser arriscado, e é aí que a previdência privada surge como uma alternativa atrativa. Mas o que exatamente é a previdência privada e como ela funciona?

O que é previdência privada?

A previdência privada é um investimento de longo prazo destinado a complementar a renda da aposentadoria. Diferentemente da previdência social gerida pelo INSS, a privada é um produto financeiro oferecido por bancos e seguradoras. Ao investir nela, você realiza aportes periódicos, geralmente mensais, por um período que pode variar de 10 a 35 anos.

Como funciona?

O funcionamento da previdência privada é dividido em duas fases distintas: acumulação e renda.
1. Fase de Acumulação: Nessa fase, o investidor faz depósitos regulares em seu plano de previdência. O valor do aporte é calculado com base em diversos fatores, como expectativa de vida e projeções de taxas de juros. O objetivo é acumular um montante suficiente para garantir uma renda complementar no futuro.
2. Fase de Renda: Quando o período de acumulação termina, inicia-se a fase de renda. O investidor pode optar por receber o valor acumulado de uma só vez ou em parcelas mensais, de acordo com o que foi estabelecido no contrato.

Tipos de Planos: PGBL e VGBL

Os dois principais tipos de planos de previdência privada são o PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre) e o VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre). A principal diferença entre eles está na forma de tributação:
  • PGBL: Indicado para quem faz a declaração completa do Imposto de Renda, permite deduzir até 12% da renda bruta tributável. No resgate, o IR incide sobre o total investido e os rendimentos.
  • VGBL: Ideal para quem utiliza o modelo simplificado de declaração do IR. Nesse plano, não há dedução fiscal, e o IR incide apenas sobre os rendimentos no momento do resgate.

Veja Também

Você sabe calcular qual será sua renda na aposentadoria?

Vantagens Adicionais

Além dos incentivos tributários, a previdência privada oferece outras vantagens:
  • Portabilidade: Permite migrar de um plano para outro ou até mudar de instituição sem perder os benefícios acumulados.
  • Ausência de come-cotas: Ao contrário de outros fundos de investimento, a previdência privada não sofre a antecipação do IR semestralmente, o que pode melhorar a rentabilidade no longo prazo.
  • Sucessão patrimonial sem inventário: Os valores investidos podem ser transferidos diretamente para os beneficiários, evitando o processo de inventário.
Investir em previdência privada pode ser uma decisão prudente para quem busca segurança financeira no futuro. No entanto, é essencial fazer uma pesquisa detalhada, comparar diferentes planos e buscar orientação de um especialista em finanças. Cada pessoa tem um perfil de investidor único, e o plano ideal varia de acordo com as necessidades e objetivos individuais.
A previdência privada é como plantar uma árvore: quanto antes você começar, mais tempo ela terá para crescer e oferecer sombra e frutos no futuro. Avalie suas opções, faça escolhas informadas e garanta uma aposentadoria tranquila e segura.

LEIA MAIS

Como declaração do Imposto de Renda pode melhorar sua vida financeira

Crianças e dinheiro: 5 dicas para ensinar sobre finanças desde cedo

Os 10 maiores erros de investidores iniciantes e como evitá-los

Por que a última reunião para definir taxa de juros foi tão polêmica

O que é liberdade financeira e como conquistar a sua

Vicente Duarte

Graduado em Economia pela Ufes, com MBA em Gestao Financeira e Controladoria pela FGV e MBA em Digital Business pela USP. Atua ha 15 anos no mercado financeiro e atualmente e diretor do Banestes.

Tópicos Relacionados

Aposentadoria dinheiro INSS Previdência Bancos Vicente Duarte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação
Imagem de destaque
Sopas proteicas: 4 receitas fáceis e saudáveis para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados