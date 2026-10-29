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Justiça determina penhora de imóvel de Renato Aragão por dívida de IPTU

Casarão avaliada em R$ 18 milhões no Rio de Janeiro já havia sido anunciado à venda, mas segue sem comprador
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Outubro de 2026 às 15:28

O humorista Renato Aragão
O humorista Renato Aragão Zanone Fraissat/Folhapress
A Justiça do Rio de Janeiro determinou o prosseguimento da penhora de um imóvel do humorista Renato Aragão, 91, devido a uma dívida de IPTU que passa dos R$ 600 mil. A decisão, assinada na terça-feira (27), prevê a expedição de um mandado para que um oficial de Justiça realize a penhora e a avaliação da propriedade.
Em nota, a equipe de Renato informa que o caso está sendo acompanhado por advogados, que adotam as providências necessárias para regularizar a situação. "A assessoria de Renato Aragão informa que o débito mencionado será integralmente quitado", diz o comunicado.
A cobrança envolve impostos municipais referentes aos anos de 2021 a 2023. A determinação é da 12ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital e prevê também a intimação de Lilian Aragão, mulher do humorista.
Renato foi nomeado depositário do imóvel, ficando responsável por sua conservação. Após a intimação, ele terá prazo de 30 dias para apresentar embargos à execução e contestar a cobrança.
A propriedade fica no Rio de Janeiro e foi anunciada num site de venda por R$ 18 milhões. Em janeiro deste ano, o F5 noticiou que o humorista tentava negociar o casarão, que já havia sido colocado no mercado imobiliário anteriormente.
Com cerca de 3.000 metros quadrados de área construída, a casa reúne quatro suítes, piscina, biblioteca, heliponto, quadra de tênis e campo de futebol, entre outras estruturas de lazer. O imóvel também conta com amplos ambientes internos, incluindo sala de estar com mais de 100 metros quadrados, sala de jantar, escritórios, bar e adega.

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