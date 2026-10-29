Justiça determina penhora de imóvel de Renato Aragão por dívida de IPTU

A Justiça do Rio de Janeiro determinou o prosseguimento da penhora de um imóvel do humorista Renato Aragão, 91, devido a uma dívida de IPTU que passa dos R$ 600 mil. A decisão, assinada na terça-feira (27), prevê a expedição de um mandado para que um oficial de Justiça realize a penhora e a avaliação da propriedade.

Em nota, a equipe de Renato informa que o caso está sendo acompanhado por advogados, que adotam as providências necessárias para regularizar a situação. "A assessoria de Renato Aragão informa que o débito mencionado será integralmente quitado", diz o comunicado.

A cobrança envolve impostos municipais referentes aos anos de 2021 a 2023. A determinação é da 12ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital e prevê também a intimação de Lilian Aragão, mulher do humorista.

Renato foi nomeado depositário do imóvel, ficando responsável por sua conservação. Após a intimação, ele terá prazo de 30 dias para apresentar embargos à execução e contestar a cobrança.

A propriedade fica no Rio de Janeiro e foi anunciada num site de venda por R$ 18 milhões. Em janeiro deste ano, o F5 noticiou que o humorista tentava negociar o casarão, que já havia sido colocado no mercado imobiliário anteriormente.