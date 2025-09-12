Famosos

Lívian Aragão desmente que Renato Aragão esteja em asilo e rebate fake news

Ela ainda afirma que tem sofrido ameaças e xingamentos nas redes sociais

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 16:19

Lívian Aragão e seu pai, Renato Aragão Crédito: Reprodução/Instagram/ @livianaragao

A atriz Lívian Aragão usou as redes sociais para desmentir que tenha colocado Renato Aragão, 90, em um asilo. Em seu perfil, a artista criticou o que chamou de "narrativa completamente mentirosa".

"Inventaram que internei meu pai em um asilo, com vídeos sem embasamento algum, pegando vídeo daqui, dali, cortando, editando, fazendo uma narrativa completamente mentirosa, usando IA, fazendo coisas completamente sem contexto. Uma mentira absurda sobre mim, meu pai e minha família", começou.

Na sequência, disse que não considera interessante ter de aparecer ao lado dele para confirmar que ele segue em casa.

"Deixando claro que não falta por aí gente para confirmar que ele está em casa. Até porque ele está gravando, postando nas redes, fazendo a ginástica dele e compartilhando com vocês. Ele está imerso em novos projetos que em breve vocês verão."

Lívian também disse que tem sofrido ameaças e xingamentos de pessoas que acreditam nas fake news de internet.

"É injusto com meu pai de 90 anos ter que se justificar de algo absolutamente mentiroso. Não quero que ninguém passe pelo que eu, meu pai e minha família estamos passando agora", encerrou.

