Renato Albani fará casamento luxuoso com três dias de festa e padrinhos famosos

Lista de presentes inclui opções que ultrapassam R$ 100 mil; evento acontece nesta terça-feira (9), em São Paulo

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 13:38

Renato Albani vai oficializar sua união com Juliana Fructuozo Crédito: R&D Comunica

O humorista capixaba Renato Albani vai oficializar sua união com Juliana Fructuozo em uma celebração luxuosa que promete entrar para a lista dos casamentos mais comentados do ano. O evento acontece nesta terça-feira (9), no espaço Terras de Clara, no interior de São Paulo, e contará com três dias de festa, reunindo familiares, amigos e diversas celebridades.

Entre os destaques do casamento milionário estão os padrinhos famosos, como Bruninho Cerri (da dupla Bruninho & Davi), Felipe Saab (do grupo Jeito Moleque), o humorista Victor Sarro e o influenciador Júlio Cocielo. Fugindo do modelo tradicional, os noivos optaram por entradas individuais dos padrinhos e madrinhas, reforçando a proximidade da relação com cada um deles.

A lista de presentes, por sua vez, virou um espetáculo à parte. Ao invés dos tradicionais itens de enxoval, Albani e Juliana criaram uma seleção inusitada que mistura humor e extravagância. Entre as opções estão desde “quitar um boleto” (R$ 1.036,16) até itens ousados como uma viagem ao espaço na nave de Elon Musk (R$ 15.542,43) e um show de stand up do próprio noivo (R$ 103.616,21).

“A gente quis fazer uma lista que fosse a nossa cara…divertida e um pouco exagerada”, conta o casal. O resultado? Um verdadeiro mix de sonhos, piadas e desejos inusitados. Tudo com preços específicos que deixam a brincadeira ainda melhor.

Confira a lista completa

Quitar um boleto – R$ 1.036,16

Raquete de matar mosquito – R$ 642,42

Saladeira – R$ 362,66

Sapato do Patati Paraná – R$ 1.347,01

Viagem no espaço para a nave do Elon Musk – R$ 15.542,43

Pista de boliche para casa – R$ 5.180,81

5 diárias de pedreiro – R$ 1.554,24

Forno para fazer cerâmica – R$ 6.320,59

Gasolina – R$ 549,17

Show de stand up do humorista Renato Albani – R$ 103.616,21

TV de 312 polegadas – R$ 12.433,94

Vale refeição válido na Itália para gastar na Lua de Mel – R$ 2.702,32

Jogo de copo americano – R$ 435,19

Palmeira Imperial para a casa nova – R$ 1.450,63

Argila para cerâmica – R$ 569,89

Boia de braço de piscina para adulto – R$ 725,31

Escorredor de louça – R$ 414,46

Escada rolante para casa – R$ 8.289,30

Fardo de Coka Zero – R$ 621,70

Ferro de passar – R$ 497,36

Churrasco vegano – R$ 6.730,18

Churrasqueira a gás e um saco de carvão – R$ 3.108,49

Cooler de Campari – R$ 1.039,78

O casamento, preparado em tempo recorde após apenas 11 meses de namoro, foi organizado em cerca de três meses de produção intensa. Combinando sofisticação e irreverência, Renato Albani transforma o grande momento pessoal também em espetáculo: recentemente, o humorista capixaba levou sua experiência para os palcos no show “Eu vou casar”, que já soma mais de 1 milhão de visualizações no YouTube.

