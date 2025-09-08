Renato Albani fará casamento luxuoso com três dias de festa e padrinhos famosos

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 13:38
O humorista capixaba Renato Albani vai oficializar sua união com Juliana Fructuozo em uma celebração luxuosa que promete entrar para a lista dos casamentos mais comentados do ano. O evento acontece nesta terça-feira (9), no espaço Terras de Clara, no interior de São Paulo, e contará com três dias de festa, reunindo familiares, amigos e diversas celebridades.
Entre os destaques do casamento milionário estão os padrinhos famosos, como Bruninho Cerri (da dupla Bruninho & Davi), Felipe Saab (do grupo Jeito Moleque), o humorista Victor Sarro e o influenciador Júlio Cocielo. Fugindo do modelo tradicional, os noivos optaram por entradas individuais dos padrinhos e madrinhas, reforçando a proximidade da relação com cada um deles.
A lista de presentes, por sua vez, virou um espetáculo à parte. Ao invés dos tradicionais itens de enxoval, Albani e Juliana criaram uma seleção inusitada que mistura humor e extravagância. Entre as opções estão desde “quitar um boleto” (R$ 1.036,16) até itens ousados como uma viagem ao espaço na nave de Elon Musk (R$ 15.542,43) e um show de stand up do próprio noivo (R$ 103.616,21).
“A gente quis fazer uma lista que fosse a nossa cara…divertida e um pouco exagerada”, conta o casal. O resultado? Um verdadeiro mix de sonhos, piadas e desejos inusitados. Tudo com preços específicos que deixam a brincadeira ainda melhor.
O casamento, preparado em tempo recorde após apenas 11 meses de namoro, foi organizado em cerca de três meses de produção intensa. Combinando sofisticação e irreverência, Renato Albani transforma o grande momento pessoal também em espetáculo: recentemente, o humorista capixaba levou sua experiência para os palcos no show “Eu vou casar”, que já soma mais de 1 milhão de visualizações no YouTube.
