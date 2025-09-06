Ela não veio!

Taylor Swift não aparece em jogo da NFL na arena Corinthians e frustra expectativa de fãs

Presença da cantora era esperada por conta do noivo, Travis Kelce, atacante do Kansas City que jogou contra o Los Angeles Chargers

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 10:49

Taylor Swift não aparece em jogo da NFL no Brasil Crédito: Mario Anzuoni / Reuters / Folhapress

A cantora Taylor Swift não veio ao Brasil para assistir ao jogo da NFL (Liga Nacional de Futebol Americano) em que seu noivo, Travis Kelce, jogou na noite desta sexta-feira (5), na Neo Química Arena, em São Paulo.

A presença da cantora era esperada por fãs, que faziam referencias à cantora com cartazes e fotos durante a partida do Kansas City contra o Los Angeles Chargers.

Pouco antes do início da partida , o site norte-americano TMZ, especializado em celebridades, anunciou que a cantora não viria ao Brasil. Segundo a publicação, a decisão não era inesperada, já que nenhuma das companheiras dos jogadores iria ao país.

A passagem rápida de Kelce pelo país, de apenas dois dias, e questões de segurança pesaram na decisão da artista, de acordo com o site.

Durante a transmissão da GE TV, novo canal esportivo do Grupo Globo, o repórter José Renato Ambrosio -que mais cedo havia sido o primeiro a anunciar a vinda de Taylor- afirmou que a informação fora confirmada por fontes ligadas à organização do evento e que havia até pessoas aguardando no heliponto da arena.

A repórter Mariana Spinelli, que também havia noticiado a chegada da cantora, publicou no X (antigo Twitter) estar frustrada após críticas de fãs: "Pessoas importantes nos deram ok, nos confirmaram, gente de logística de camarote", escreveu.

A presença da cantora na arena era aguardada até pelo Corinthians, que chegou a publicar nas redes sociais que estava "tudo certo para a vinda do amuleto do time". A ideia surgiu como uma brincadeira entre torcedores, que passaram a associar as aparições de Taylor Swift a vitórias do clube.

Pessoal, a pessoa mais frustrada e triste sou eu. Eu sou fã pra caralho. Me deram a informação e também deram pro Zé Renato. Pessoas importantes nos deram ok, nos confirmaram, gente de logística de camarote. Podem xingar, faz parte, mas JAMAIS é de sacanagem, po — Mariana Spinelli (@marianaspinelIi) September 6, 2025

A Folha de S.Paulo apurou que a vinda da cantora estava planejada e que ela ficaria em um camarote privado de uma instituição financeira, com um esquema especial de segurança reforçado. Cerca de 25 homens foram escalados para impedir qualquer tentativa de fotos ou aproximação da cantora.

Esta foi a primeira partida de Travis Kelce desde o anúncio do noivado, que movimentou as redes sociais. A expectativa agora é que Taylor Swift acompanhe o noivo no próximo confronto do Kansas City Chiefs, contra o Philadelphia Eagles, em 14 de setembro, no Arrowhead Stadium, nos Estados Unidos.

Taylor Swift e o jogador de futebol americano Travis Kelce começaram a namorar em 2023. Desde então, Taylor tem comparecido aos jogos do time do parceiro, enquanto ele a acompanha em diversos shows da The Eras Tour.

O casal anunciou o noivado em 26 de agosto. Essa teria sido a segunda aparição da cantora como noiva de Kelce -- a primeira ocorreu no fim de agosto, durante um jogo do Cincinnati Bearcats, time da Universidade de Cincinnati.

