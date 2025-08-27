Internacional

Ex-namorado reage ao noivado de Taylor Swift com Travis Kelce

Publicação do casal sobre a novidade alcançou milhões de curtidas em tempo recorde

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 16:50

Ex-namorado reage ao noivado de Taylor Swift com Travis Kelce Crédito: Divulgação / Mike Blake / Reuters/Folhapress

O anúncio do noivado de Taylor Swift, 35, e do jogador de futebol americano Travis Kelce, 34, segue repercutindo nas redes sociais. Segundo dados divulgados pela Meta, controladora do Instagram, a publicação que oficializou o pedido de casamento alcançou a marca de um milhão de reposts em apenas uma hora e ultrapassou 14 milhões de curtidas no mesmo período.

Entre as inúmeras reações, chamou atenção a de Taylor Lautner, ex-namorado da cantora. Astro da saga Crepúsculo, ele fez questão de parabenizar o casal e comemorou a novidade. "Isso é uma loucura. Não consigo acreditar que isso está realmente acontecendo. Estou em choque. Feliz", declarou o ator.

Swift e Lautner viveram um breve romance em 2009, quando se conheceram nos bastidores do filme Dia dos Namorados.

Apesar do fim do relacionamento há mais de uma década, Taylor Swift e Taylor Lautner preservaram a amizade ao longo dos anos -tanto que o ator chegou a participar do clipe da cantora "I Can See You", do álbum "Speak Now (Taylor's Version)". Hoje, Lautner é casado com a modelo Taylor Dome, com quem oficializou a união em 2022.

Swift vive um relacionamento com o jogador de futebol americano Travis Kelce, há dois anos. Em recente participação no podcast New Heights, comandado pelo noivo e pelo cunhado Jason Kelce, ela relembrou como a história começou. "Este podcast me rendeu um namorado, desde que Travis decidiu usá-lo como seu aplicativo de namoro pessoal, cerca de dois anos atrás", contou.

A cantora explicou que Kelce tentou entregar seu número de telefone de forma criativa: escreveu-o em uma "pulseira da amizade", acessório popularizado entre os fãs da The Eras Tour. O jogador, no entanto, não conseguiu entregar a lembrança durante o show em julho de 2023. Mais tarde, ao comentar o episódio no podcast, acabou despertando a curiosidade de Swift -e assim nasceu o romance.

