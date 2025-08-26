Editorias do Site
Redes Sociais

Taylor Swift e Travis Kelce anunciam noivado em post romântico no Instagram

Com flores, anel e muito bom humor, Taylor Swift oficializou a união com Travis Kelce em anúncio que viralizou

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 14:36

Taylor Swift e Travis Kelce anunciam noivado
Taylor Swift e Travis Kelce anunciam noivado Crédito: Reprodução/Instagram/@taylorswift/@killatrav

Taylor Swift e Travis Kelce anunciaram, nesta terça-feira (26 de agosto de 2025), que estão noivos, encerrando meses de especulações com um anúncio doce e bem-humorado no Instagram. A cantora compartilhou fotos do pedido - em um encantador jardim floral - exibindo seu anel de noivado e uma legenda divertida.

“Your English teacher and your gym teacher are getting married” (ou “Sua professora de inglês e seu professor de educação física vão se casar”), escreveu no Instagram.

O relacionamento do casal começou em meados de 2023, logo após a ex do cantor, Kayla Nicole, e o término do namoro de Swift com Joe Alwyn. Desde então, eles construíram uma história marcada por apoio mútuo nos palcos, arquibancadas e aparições públicas. A oficialização do noivado chegou como uma celebração após dois anos de parceria pública e discreta, ao mesmo tempo.

O casal provou ser uma das duplas mais queridas do momento. A parceria entre cultura pop e esportes atraiu atenção global, e o anúncio no Instagram viralizou imediatamente, gerando milhares de reações nas redes. A escolha cômica da legenda - ainda com toque de romance - reforça a personalidade leve e criativa da cantora.

Antes do noivado, Taylor e Travis já haviam dado pistas de união cada vez mais profunda. Eles apareceram juntos no podcast New Heights -  criado pelos irmãos Kelce - onde Swift até anunciou seu novo álbum The Life of a Showgirl. Além disso, a ambos já confirmaram morar juntos, ao menos em parte.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Taylor Swift anuncia 12º álbum em podcast do namorado

Taylor Swift anuncia 12º álbum em podcast do namorado

Imagem - Grok, inteligência artificial de Elon Musk, cria nudes falsos de Taylor Swift

Grok, inteligência artificial de Elon Musk, cria nudes falsos de Taylor Swift

Imagem - Taylor Swift é vaiada no Super Bowl e recebe deboche de Donald Trump: 'Noite difícil'

Taylor Swift é vaiada no Super Bowl e recebe deboche de Donald Trump: 'Noite difícil'

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Luciana Almeida celebra 60 anos com festa em Vitória; veja fotos

Luciana Almeida celebra 60 anos com festa em Vitória; veja fotos
Imagem - 5 receitas leves e saudáveis com queijo cottage

5 receitas leves e saudáveis com queijo cottage
Imagem - Estrategista por trás do sucesso de Dulce María fará palestra gratuita no ES

Estrategista por trás do sucesso de Dulce María fará palestra gratuita no ES