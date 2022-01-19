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Como agir em casos de ataques de marimbondos ou abelhas

As orientações são do biólogo Marco Bravo

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 12:16

Publicado em 

19 jan 2022 às 12:16
Abelha
Abelha Crédito: Pexels
Na última semana, um homem infartou e morreu após ser picado por um marimbondo no interior de Boa Vista, em Marataízes, no litoral Sul do Estado. Já nesta segunda-feira (17) um incêndio consumiu um depósito de papelão de Apiacá, no Sul do Espírito Santo, em um situação também relacionada ao animal. O incêndio, segundo relato do dono do local aos militares do Corpo de Bombeiros, começou após a tentativa de matar marimbondos com fogo. Diante desses episódios, Marco Bravo explica, nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, o que fazer, então, em caso de um ataque não apenas de marimbondo, mas também de abelhas. Ouça:
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 19/01/2022

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