Bairro da Penha e São Geraldo disputam final da Taça das Favelas Feminina

A Taça das Favelas Petrobras Feminina Espírito Santo chega ao seu momento mais aguardado. Neste sábado (31), as equipes da Favela Bairro da Penha e da Favela São Geraldo entram em campo para disputar o título da edição capixaba da competição. A grande final acontece às 10h, no Campo do Racing, em São Pedro, Vitória, com entrada gratuita.





Realizada pela Central Única das Favelas (CUFA), a Taça das Favelas é considerada o maior campeonato de futebol entre favelas do mundo e reúne, no Espírito Santo, atletas de diferentes comunidades em uma iniciativa que vai além das quatro linhas, promovendo inclusão social, oportunidades e visibilidade para o futebol feminino.





Após uma trajetória marcada por jogos disputados, dedicação e superação, as duas equipes finalistas chegam à decisão representando não apenas suas comunidades, mas também a força e o talento de mulheres que encontram no esporte um espaço de transformação e protagonismo.





Ao longo da competição, as atletas demonstraram habilidade, determinação e espírito coletivo, reforçando a importância de iniciativas que incentivem a participação feminina no esporte e contribuam para o desenvolvimento de novos talentos.





“O futebol feminino precisa de espaço, investimento e visibilidade. A Taça das Favelas mostra que existe muito talento nas nossas comunidades e que, quando oferecemos oportunidades, essas mulheres podem ir ainda mais longe. Mais do que uma disputa pelo título, essa final representa a força, a dedicação e o protagonismo das nossas atletas”, destaca Vitória Santos, gerente de Relações Institucionais da CUFA.



