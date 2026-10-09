Tem abobrinha na geladeira? Conheça 5 receitas para aproveitar o vegetal de diferentes maneiras

Em uma tigela, misture a farinha de trigo e o sal. Acrescente a manteiga gelada e misture com as pontas dos dedos até formar uma farofa. Adicione o ovo e a água gelada aos poucos, misturando até obter uma massa homogênea. Evite sovar. Embrulhe a massa em plástico-filme e leve à geladeira por aproximadamente 15 minutos. Após, abra a massa com um rolo e forre o fundo e as laterais de uma forma de quiche de aproximadamente 22 cm de diâmetro. Faça pequenos furos no fundo com um garfo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 10 minutos. Retire e reserve.