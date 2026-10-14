Quer um jantar leve e saudável? Aprenda esta torta de abobrinha com queijo feta

Em outra tigela, misture as rodelas de abobrinha com o azeite, o alho , o sal e a pimenta-do-reino. Distribua as rodelas sobre a massa de forma circular, deixando uma borda de cerca de 3 cm livre. Espalhe o queijo feta esfarelado por cima. Dobre um pouco a borda da massa sobre o recheio, formando a torta. Bata o ovo e pincele sobre a massa. Depois, leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 35 minutos, até a massa ficar dourada. Finalize com folhas de hortelã e sirva.