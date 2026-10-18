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Gastronomia

Quer variar o almoço de domingo? Aprenda a fazer esta lasanha de abobrinha

Confira uma ideia prática de receita para caprichar na refeição sem passar horas na cozinha
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 18 de Outubro de 2026 às 11:55

Lasanha de abobrinha (Imagem: Shutterstock AI | Shutterstock)
Lasanha de abobrinha Crédito: Imagem: Shutterstock AI | Shutterstock

O almoço de domingo é aquele momento de reunir a família à mesa, e nada melhor do que sair da rotina com um prato caprichado. Esta lasanha de abobrinha é uma opção mais leve que a tradicional, mas sem abrir mão do sabor: as camadas de massa se intercalam com fatias de abobrinha, molho de tomate e bastante queijo derretido. Fácil de montar e com cara de comida afetiva, ela agrada tanto quem busca algo diferente quanto quem adora uma boa lasanha. Confira a receita a seguir!

Lasanha de abobrinha

Ingredientes

  • 250 g de massa de lasanha
  • 1 abobrinha cortada em fatias finas
  • 800 g de tomate pelado amassado
  • 3 colheres de sopa de extrato de tomate
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 3 colheres de sopa de azeite
  • 2 xícaras de chá de queijo muçarela ralado
  • 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
  • Folhas de manjericão, orégano, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Aqueça o azeite em uma panela em fogo médio e refogue a cebola e o alho até murcharem. Acrescente o tomate pelado amassado e o extrato de tomate e misture bem. Tempere com o orégano, o sal e a pimenta-do-reino e deixe cozinhar em fogo baixo por cerca de 20 minutos, mexendo de vez em quando, até o molho ficar bem encorpado e concentrado.

Em um refratário, espalhe uma camada de molho no fundo e monte a lasanha intercalando massa, fatias de abobrinha, molho de tomate e queijo muçarela, repetindo até preencher a forma. Finalize com molho e queijo parmesão por cima. Leve ao forno a 200 °C por cerca de 35 minutos, até o queijo dourar e a abobrinha ficar macia. Decore com folhas de manjericão e sirva em seguida.

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