Cardápio da semana: 5 receitas leves e práticas para fazer na air fryer

Deixe o grão-de-bico de molho em um recipiente com água por 12 a 24 horas. Após, escorra bem. No processador, bata o grão-de-bico com a cebola, o alho, a salsinha, o coentro, o cominho, o sal e a pimenta-do-reino, até formar uma farofa úmida que se una ao ser pressionada. Acrescente a farinha de grão-de-bico, misture e leve à geladeira por cerca de 20 minutos. Modele bolinhas com as mãos. Preaqueça a air fryer a 180 °C, pincele os faláfeis com azeite e asse por 15 a 18 minutos, virando na metade do tempo, até dourarem por fora.