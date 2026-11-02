Confiança também é infraestrutura para atrair investimentos

Esses indicadores ajudam a explicar por que o estado reúne condições para disputar investimentos. Mas bons fundamentos, sozinhos, não determinam a escolha de uma empresa.





Entre reconhecer o potencial de um território e decidir investir nele há um percurso complexo. É preciso compreender as particularidades de cada negócio, oferecer informação qualificada, identificar entraves e construir respostas para questões objetivas. Afinal, diante de diferentes alternativas, por que uma empresa deve escolher o Espírito Santo?





Essa pergunta está no centro da atuação da agência de atração de investimentos e ganha significado especial no momento em que a Nova ES completa seu primeiro ano de existência. Até setembro de 2026, a agência atendeu 101 oportunidades, que somam R$ 45,5 bilhões em investimentos mapeados. Desse total, 17 projetos foram confirmados, acumulando R$ 9 bilhões em investimentos no Estado.





Os números são relevantes, mas precisam ser lidos com a perspectiva adequada. Uma carteira de prospecção reúne projetos em diferentes estágios. Alguns avançam, outros mudam de prazo e há aqueles que não prosperam. Decisões empresariais dessa natureza podem levar meses ou anos.





Por isso, atração de investimentos não se mede apenas pelo tamanho de um pipeline. O resultado está na capacidade de qualificar oportunidades e contribuir para que elas se convertam, ao longo do tempo, em projetos concretos.