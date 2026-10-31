Espírito Santo: aberto ao mundo, preparado para o futuro

O desenvolvimento de um estado não depende apenas das oportunidades que existem dentro de suas divisas, mas também da capacidade de enxergar, compreender e se conectar com o que acontece no Brasil e no mundo.
O Espírito Santo tem localização estratégica, infraestrutura, capacidade empreendedora e uma economia diversificada, que reúne comércio, indústria, serviços, turismo e diferentes atividades produtivas. Temos potencial para ampliar nossa presença nos cenários nacional e internacional. O desafio é transformar essas potencialidades em uma estratégia permanente de desenvolvimento.
Para isso, precisamos fazer algumas perguntas fundamentais: onde estamos? O que queremos ser nos próximos anos? Quais são nossas vantagens competitivas? E, principalmente, o que somos capazes de construir, atrair e realizar quando conectamos nossas competências às oportunidades globais?
Essa reflexão exige uma visão holística do território. Precisamos compreender nossas vocações, fortalecer nossos arranjos produtivos, valorizar os pequenos e médios empreendedores e identificar oportunidades para atrair investimentos, ampliar mercados, estimular a inovação e gerar novos negócios.
Estar aberto ao mundo não significa apenas exportar mais. Significa construir relacionamentos, estabelecer parcerias, atrair capital, desenvolver o turismo, incorporar conhecimento e criar condições para que empresas capixabas conquistem novos espaços. Significa também apresentar o Espírito Santo como um ambiente de oportunidades para quem deseja investir, empreender e produzir.
Essa agenda não pode ser responsabilidade isolada do poder público ou da iniciativa privada. Precisamos validar e fortalecer uma estratégia de desenvolvimento construída a partir da convergência entre governos, instituições representativas, entidades empresariais, universidades e lideranças comprometidas com o futuro do Estado.
A articulação público-privada precisa ir além dos discursos e se transformar em planejamento, cooperação e execução. Quando as instituições compartilham objetivos e trabalham de maneira coordenada, ampliamos nossa capacidade de transformar oportunidades em resultados concretos.
O desenvolvimento regional precisa dialogar com o nacional e o global. Investimentos dependem de confiança, segurança jurídica, infraestrutura, qualificação profissional, ambiente de negócios e clareza sobre o futuro que queremos construir.
O Espírito Santo precisa avançar nessa visão estratégica, compreender melhor seu posicionamento e ampliar suas conexões. Não se trata de olhar menos para dentro, mas de aprender a olhar para dentro e para fora ao mesmo tempo.
O desafio é transformar vocações em projetos, projetos em investimentos e investimentos em desenvolvimento, emprego e renda.
Temos muito a oferecer. Precisamos saber apresentar o que somos, mostrar o que podemos fazer e construir, juntos, as condições para que o Espírito Santo ocupe um espaço cada vez mais relevante no Brasil e no mundo.