Espírito Santo: aberto ao mundo, preparado para o futuro

O desenvolvimento de um estado não depende apenas das oportunidades que existem dentro de suas divisas, mas também da capacidade de enxergar, compreender e se conectar com o que acontece no Brasil e no mundo.

O Espírito Santo tem localização estratégica, infraestrutura, capacidade empreendedora e uma economia diversificada, que reúne comércio, indústria, serviços, turismo e diferentes atividades produtivas. Temos potencial para ampliar nossa presença nos cenários nacional e internacional. O desafio é transformar essas potencialidades em uma estratégia permanente de desenvolvimento.

Para isso, precisamos fazer algumas perguntas fundamentais: onde estamos? O que queremos ser nos próximos anos? Quais são nossas vantagens competitivas? E, principalmente, o que somos capazes de construir, atrair e realizar quando conectamos nossas competências às oportunidades globais?