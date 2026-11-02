Homem é morto pela PM durante abordagem em Vila Velha

Um homem de 40 anos, identificado como Luiz Ricardo da Silva Alves, morreu após ser baleado pela Polícia Militar (PM) no bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha, na noite de domingo (1º).





Segundo a corporação, ele teria apontado a arma para um policial enquanto tentava fugir de uma abordagem, momento em que foi atingido. De acordo com a Polícia Militar, Luiz seria responsável pelo tráfico de drogas no bairro e ligado à facção Primeiro Comando de Vitória (PCV).





As autoridades afirmam que ele teria sido visto transitando armado, por volta das 19h40, pelas ruas de Zumbi dos Palmares. Diante dessa informação, os PMs foram até o local. Ao ver os policiais, ele fugiu pelo telhado de uma residência.





"Ao pular o muro em direção a um beco, o indivíduo se deparou com um militar e apontou uma pistola na direção dele. Diante da iminente agressão, o policial efetuou dois disparos", afirmou a corporação.





Luiz chegou a ser levado ao hospital pelos próprios policiais, mas não resistiu aos ferimentos. A arma de calibre .380 carregada foi apreendida.