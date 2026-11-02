AGazeta
AGazeta
ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Bairro Zumbi dos Palmares

Homem é morto pela PM durante abordagem em Vila Velha

Segundo a corporação, Luiz Ricardo da Silva Alves, de 40 anos, era envolvido com o tráfico de drogas na região e teria apontado a arma para um militar

Publicado em 02 de Novembro de 2026 às 12:11

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

02 nov 2026 às 12:11
Luiz Ricardo da Silva Alves, de 40 anos, morto em Zumbi dos Palmares
Luiz Ricardo da Silva Alves, de 40 anos, morto em Zumbi dos Palmares Crédito: Reprodução

Um homem de 40 anos, identificado como Luiz Ricardo da Silva Alves, morreu após ser baleado pela Polícia Militar (PM) no bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha, na noite de domingo (1º).


Segundo a corporação, ele teria apontado a arma para um policial enquanto tentava fugir de uma abordagem, momento em que foi atingido. De acordo com a Polícia Militar, Luiz seria responsável pelo tráfico de drogas no bairro e ligado à facção Primeiro Comando de Vitória (PCV). 


As autoridades afirmam que ele teria sido visto transitando armado, por volta das 19h40, pelas ruas de Zumbi dos Palmares. Diante dessa informação, os PMs foram até o local. Ao ver os policiais, ele fugiu pelo telhado de uma residência.


"Ao pular o muro em direção a um beco, o indivíduo se deparou com um militar e apontou uma pistola na direção dele. Diante da iminente agressão, o policial efetuou dois disparos", afirmou a corporação. 


Luiz chegou a ser levado ao hospital pelos próprios policiais, mas não resistiu aos ferimentos. A arma de calibre .380 carregada foi apreendida. 

Protesto após morte

Após a morte de Luiz, houve um protesto no bairro, com queima de pneus na Estrada de Capuaba. "Toda manifestação legítima e legal é aceita, porém nos vídeos que recebemos eram indivíduos encapuzados, não identificados, então eram criminosos pertencentes à facção criminosa que vieram aqui e atearam fogo em pneus", declarou o tenente Gama, comandante da Força Tática da 17ª Companhia Independente da Polícia Militar. 


Em conversa com a TV Gazeta, familiares de Luiz confirmaram que ele era envolvido com o tráfico de drogas e disseram não compactuar com o protesto realizado na região. 


Ainda segundo a PM, Luiz teria participação em conflitos armados no bairro. "Ele era conhecido pelas guarnições e pela Polícia Civil", pontuou o tenente Gama. 


Procurada, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) não localizou passagens de Luiz pelo sistema prisional. Também não há mandados de prisão em aberto contra ele no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões, do Conselho Nacional de Justiça.


A Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), responsável por apurar ocorrências de morte por intervenção legal de agente do Estado.


O patrulhamento no bairro Zumbi dos Palmares segue reforçado nesta segunda-feira (2). 

Veja Também 

O motoboy Luik Pereira Santos, de 22 anos, foi encontrado morto no domingo (1º)

Corpos de motoboy e de outra vítima são achados em mata na Serra

Chuva na Grande Vitória

Chuva na Grande Vitória: moradores registram pontos de alagamento

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vila Velha Polícia Militar Tiros
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Dia de Finados no Cemitério Municipal de Santa Inês, em Vila Velha
Dia de Finados: chuva não desanima e cemitérios ficam movimentados na Grande Vitória
Ambulância do Samu
Mulher esfaqueia marido e testemunha usa arma de choque para contê-la no ES
Infraestrutura e investimentos do Novo PAC no Espírito Santo
Confiança também é infraestrutura para atrair investimentos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.