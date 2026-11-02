Homem é morto pela PM durante abordagem em Vila Velha

Um homem de 40 anos, identificado como Luiz Ricardo da Silva Alves, morreu após ser baleado pela Polícia Militar (PM) no bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha, na noite de domingo (1º).
Segundo a corporação, ele teria apontado a arma para um policial enquanto tentava fugir de uma abordagem, momento em que foi atingido. De acordo com a Polícia Militar, Luiz seria responsável pelo tráfico de drogas no bairro e ligado à facção Primeiro Comando de Vitória (PCV).
As autoridades afirmam que ele teria sido visto transitando armado, por volta das 19h40, pelas ruas de Zumbi dos Palmares. Diante dessa informação, os PMs foram até o local. Ao ver os policiais, ele fugiu pelo telhado de uma residência.
"Ao pular o muro em direção a um beco, o indivíduo se deparou com um militar e apontou uma pistola na direção dele. Diante da iminente agressão, o policial efetuou dois disparos", afirmou a corporação.
Luiz chegou a ser levado ao hospital pelos próprios policiais, mas não resistiu aos ferimentos. A arma de calibre .380 carregada foi apreendida.
Após a morte de Luiz, houve um protesto no bairro, com queima de pneus na Estrada de Capuaba. "Toda manifestação legítima e legal é aceita, porém nos vídeos que recebemos eram indivíduos encapuzados, não identificados, então eram criminosos pertencentes à facção criminosa que vieram aqui e atearam fogo em pneus", declarou o tenente Gama, comandante da Força Tática da 17ª Companhia Independente da Polícia Militar.
Em conversa com a TV Gazeta, familiares de Luiz confirmaram que ele era envolvido com o tráfico de drogas e disseram não compactuar com o protesto realizado na região.
Ainda segundo a PM, Luiz teria participação em conflitos armados no bairro. "Ele era conhecido pelas guarnições e pela Polícia Civil", pontuou o tenente Gama.
Procurada, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) não localizou passagens de Luiz pelo sistema prisional. Também não há mandados de prisão em aberto contra ele no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões, do Conselho Nacional de Justiça.
A Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), responsável por apurar ocorrências de morte por intervenção legal de agente do Estado.
O patrulhamento no bairro Zumbi dos Palmares segue reforçado nesta segunda-feira (2).