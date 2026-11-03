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Saúde

Participante desmaia durante prova do Domingo Legal e recebe atendimento médico

Schauane passou mal durante disputa do quadro Comprar É Bom, Levar É Melhor, exibido no SBT
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Novembro de 2026 às 09:40

A jovem Schauane desmaiou durante dinâmica no Domingo Legal
A jovem Schauane desmaiou durante dinâmica no Domingo Legal FolhaPress / Reprodução

Uma participante do Domingo Legal (SBT) desmaiou durante uma prova do quadro Comprar É Bom, Levar É Melhor, exibida neste domingo (1º). Schauane passou mal enquanto participava da dinâmica em uma loja de departamentos e precisou receber atendimento médico.


O episódio assustou os demais participantes. Saymon, que disputava a prova ao lado dela, foi o primeiro a perceber que algo estava errado e alertou a produção do programa, apresentado por Celso Portiolli. "Percebi que a Schauane desmaiou. Nossa, fiquei muito preocupado", contou.


A competição foi interrompida para que os socorristas do SBT prestassem atendimento à participante. Após ser avaliada pela equipe médica, Schauane conseguiu retornar à gravação.


"Foi muita adrenalina. Muita emoção, sabe?", disse ela, ao comentar o mal-estar.


O F5 procurou o SBT para obter mais informações sobre o estado de saúde da participante e o atendimento prestado, mas não recebeu resposta até a publicação deste texto.

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