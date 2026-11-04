Paraguai intervém em um dos maiores bancos do país e congela dinheiro de milhões de pessoas

Carvallo, presidente do Banco Central do Paraguai, informou que a decisão de intervir no banco foi tomada após a constatação de que seu índice de solvência — indicador que mede a capacidade de uma instituição financeira de absorver perdas — havia caído abaixo do mínimo exigido por lei. Segundo Carvallo, meses de investigação também identificaram empréstimos concedidos a empresas ligadas ao grupo proprietário do banco.